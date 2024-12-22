Украинцам предлагают вакансию в Европе с зарплатой в 100 тысяч, обучением и проживанием

Кандидату предлагается работа с проживанием, обучением и зарплатой

Украинцам, которые проживают в Европе, предлагают вакансии с достойным уровнем оплаты, условиями для проживания и обучением. В Швейцарии ищут домработницу с проживанием.

Соответствующая вакансия опубликована на популярном сайте поиска работы и подбора персонала. Речь идет о долгосрочной работе домработницей вахтовым методом (график 6/1, вахта — 30/30).

В обязанности входят уборка дома, стирка и ведение хозяйства, а также приготовление пищи для всей семьи.

Заработная плата в месяц составляет 2500-3000 евро, что равняется 100 000 — 110 000 грн. На эту работу ищут:

людей без опыта работы;

людей с опытом работы от 1 до 3 года;

людей с опытом работы от 3 до 6 лет;

людей с опытом работы от 6 лет и более.

Вакансия подходит людям младше 18 лет, а также студентам и людям старше 45 лет. Также она является бесплатной. Если нет опыта работы, кандидат проходит соответствующее обучение в виде специальных курсов.

Подбором людей на эту вакансию занимается компания "Ассоциации агентств домашнего персонала Украины".

Ранее "Телеграф" сообщал, что ищут продавца в магазин продовольственных товаров в Буковеле, обещают зарплату от 15 до 35 тысяч гривен в месяц.