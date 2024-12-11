Тиждень працюєш — тиждень відпочиваєш. У Буковелі пропонують непогану роботу

Роботодавець забезпечує працівника безкоштовним житлом

Через війну в Україні виник дефіцит робочої сили і з'являється все більше вакансій з хорошою зарплатою. Наприклад, на Івано-Франківщині шукають продавця в магазин продовольчих товарів у Буковелі, обіцяють зарплату від 15 до 35 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія розміщена на популярному сайті пошуку роботи та підбору персоналу. Роботодавцю потрібен співробітник на повну зайнятість з досвідом роботи не менше ніж рік та знанням комп'ютера.

Зазначається, що вік значення не має, але кандидат повинен бути комунікабельним. Графік роботи гнучкий — тиждень на робочому місці, тиждень вдома. Щоденна оплата становить 700 гривень, додатково нараховується відсоток від продажу. Крім того, роботодавець забезпечує працівника безкоштовним житлом на період роботи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Львові шукають конструктора меблів. В оголошенні зазначається, що працівнику платитимуть від 30 000 до 50 000 гривень та, за необхідності, забронюють від мобілізації. Крім того, роботодавець готовий взяти людину з інвалідністю.