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Ваші предки були дуже злими людьми, якщо у вас таке прізвище (список)

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Зла людина, хата Новина оновлена 13 грудня 2024, 17:32
Зла людина, хата. Фото Колаж "Телеграф"

З часом значення таких прізвищ втрачалося, і вони перетворювалися просто на родинні назви

Здавна в українських селах існувала цікава традиція – давати людям прізвиська, які відображали їхні риси характеру або вчинки. Особливо часто траплялися прізвища, що вказували на негативні якості людини.

"Телеграф", опираючись на дані штучного інтелекту розповість, як вони звучать і що означають.

  • Лихий (від слова "лихий", що означає злий, поганий) – таке прізвище могли дати людині з жорстким, агресивним характером. Воно налічує в Україні 129 осіб.
  • Поганий – буквально вказує на погану репутацію або негативні вчинки предка. Налічує 5 носіїв в нашій країні.
  • Гнилий – могло означати не лише фізичну ваду, але й моральну зіпсованість людини. Налічує 5 носіїв в нашій країні.
  • Злий – пряме позначення характеру з гострими негативними рисами. 153 носіїв в Україні.
  • Підлий – вказівка на підлу, нечесну поведінку когось з предків. Налічує 17 носіїв в нашій країні.

Цікаво, що такі прізвища не сприймалися як образливі, а були свого роду соціальним маркером. Вони допомагали вирізнити людину серед інших, вказуючи на її особливості.

В українській традиції прізвища часто формувалися від: особистих якостей людини, роду її занять, характерних вчинків, зовнішніх особливостей

Тому прізвище могло бути і своєрідною народною оцінкою конкретної людини чи навіть роду. Важливо розуміти, що з часом значення таких прізвищ втрачалося, і вони перетворювалися просто на родинні назви, позбавлені первісного негативного забарвлення.

Раніше "Телеграф" писав, скільки українців можуть похвалитись зимовими прізвищами.

Теги:
#Історія #Рід #Прізвища