Ваші предки були дуже злими людьми, якщо у вас таке прізвище (список)
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З часом значення таких прізвищ втрачалося, і вони перетворювалися просто на родинні назви
Здавна в українських селах існувала цікава традиція – давати людям прізвиська, які відображали їхні риси характеру або вчинки. Особливо часто траплялися прізвища, що вказували на негативні якості людини.
"Телеграф", опираючись на дані штучного інтелекту розповість, як вони звучать і що означають.
- Лихий (від слова "лихий", що означає злий, поганий) – таке прізвище могли дати людині з жорстким, агресивним характером. Воно налічує в Україні 129 осіб.
- Поганий – буквально вказує на погану репутацію або негативні вчинки предка. Налічує 5 носіїв в нашій країні.
- Гнилий – могло означати не лише фізичну ваду, але й моральну зіпсованість людини. Налічує 5 носіїв в нашій країні.
- Злий – пряме позначення характеру з гострими негативними рисами. 153 носіїв в Україні.
- Підлий – вказівка на підлу, нечесну поведінку когось з предків. Налічує 17 носіїв в нашій країні.
Цікаво, що такі прізвища не сприймалися як образливі, а були свого роду соціальним маркером. Вони допомагали вирізнити людину серед інших, вказуючи на її особливості.
В українській традиції прізвища часто формувалися від: особистих якостей людини, роду її занять, характерних вчинків, зовнішніх особливостей
Тому прізвище могло бути і своєрідною народною оцінкою конкретної людини чи навіть роду. Важливо розуміти, що з часом значення таких прізвищ втрачалося, і вони перетворювалися просто на родинні назви, позбавлені первісного негативного забарвлення.
Раніше "Телеграф" писав, скільки українців можуть похвалитись зимовими прізвищами.