Ваші предки любили поскандалити, якщо мали такі прізвища: перевірте своє

Багато з цих прізвищ існують і донині

Імена та прізвища українців завжди були тісно пов'язані з життям народу. Наші предки мали особливий хист влучно характеризувати людей через їхні прізвища.

На українських землях часто давали прізвища відповідно до характеру та поведінки людини. Як свідчать дослідження Юліана Редька, така традиція допомагала швидко зрозуміти, з ким маєш справу, адже прізвище могло розповісти про темперамент чи вдачу його носія.

Забіяк та задирак в українських селах не любили – їх нарікали Задрами, Задирайками чи Забіяками. Тих, хто постійно створював проблеми, називали Бешкетами та Заведіями. Грубіянами ставали через особливо незговірливий характер та невміння спілкуватися з людьми.

Спокійних і врівноважених односельців величали більш милозвучно – Тихими, Ласкавими чи Делікатними. Миролюбний характер відображався у прізвищах Мирний, Добрій, Святий. Особливо шанобливе ставлення односельців виявлялося у прізвищах Коханий, Любий та Солодкий.

Плаксивість теж не залишалася без уваги – звідси походять прізвища Рюма, Плаксій, Рева та Стогній. Надмірна емоційність закарбувалася у прізвищах Журило та Журибіда.

За хвалькуватість та пихатість можна було отримати прізвище Самохвал чи Пишний. Гучний голос давав початок прізвищам Крикун, Верескун чи Горлатий. Хитрунів називали Крутіями та Морочилами, а ледарів – Дармоїдами та Недбайлами.

Багато з цих прізвищ існують і донині, зберігаючи пам'ять про своїх перших носіїв та їхні особливості характеру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які прізвища давали гультяям у давнину. Деякі з них дуже поширені зараз.