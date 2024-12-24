Такие фамилии давали темным и светлым магам в Украине: найдите в списке свою

В современной Украине живет достаточно мало их носителей

В большинстве украинских фамилий зашифрована информация об их первых носителях. Так, некоторые свидетельствуют о том, что ваши предки были красивыми или очень умными. Другие же указывают на то, что первый носитель фамилии обладал сверхъестественными способностями.

"Телеграф", основываясь на работу исследователя Юлиана Редько "Современные украинские фамилии", рассказывает о таких необычных родовых именах. Интересно, что многие из них не слишком распространены на территории современной Украины.

Фамилии наших предков формировались по разным признакам: начиная от названий профессий и заканчивая выдающимися личными качествами. Отдельную группу составляют фамилии людей, которым приписывали сверхъестественные способности.

Такие люди могли предсказывать будущее, рассказывать о прошлом окружающих и даже исцелять от болезней.

Фамилии, указывающие на наличие "светлой" сверхъестественной силы

В украинской традиции особым уважением пользовались люди с даром предвидения. Такие родовые имена свидетельствовали об особом статусе семьи и вере односельчан в сверхъестественные способности их предков.

Их потомки получали такие красноречивые фамилии:

Вищенко — 15 носителей;

Пророк — 441 носитель;

Вещий — 1 носитель;

Вещанский — 28 носителей;

Бачинский — 2149 носителей;

Вищун — 59 носителей;

Вещак — 328 носителей;

Пророчук — 124 носителя.

Фамилии, указывающие на наличие "темной" сверхъестественной силы

Людей, связываемых с черным колдовством и "темными" обрядами боялись и старались обходить стороной. Мистические события оставили след в фамилиях некоторых украинцев.

К таким родовым именам относятся:

Шаманенко — 5 носителей;

Мисюра — 2842 носителя;

Ведьма — 23 носителя;

Шаман — 177 носителей;

Месяц — 507 носителей;

Миськив — 456 носителей;

Ведьмак — 37 носителей.

Напомним, доброта, искренность и способность помогать другим – черты, которые украинцы всегда особенно ценили. Именно поэтому добрым, миролюбивым людям, не держащим зла и помогавшим ближним, давали соответствующие фамилии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о родовых именах, которые получали злые и сварливые украинцы в древности.