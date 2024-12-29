Що було на святковому столі на Новий рік у Радянському Союзі

Новорічний стіл у ті часи був скупим і бідним

У Радянському Союзі не було великої різноманітності страв та продуктів, які можна було б поставити на новорічний стіл. Проте були "делікатеси", які видобували та зберігали саме на це свято.

Білоруський блогер Максим Мирович, який займається дослідженням побуту часів Союзу, пише, що новорічний стіл у ті часи був скупим і бідним. Це зараз можна швидко сходити до супермаркету та купити все необхідне для столу, а тоді готуватися починали чи не з літа.

Люди збирали продукти на салати та закусками, а потім дбайливо зберігали їх у холодильнику чи на антресолях. Звідти й тягнеться фраза "Не чіпай, це на Новий рік".

Що було на новорічному столі у СРСР

Цитрусові. Ці фрукти продавали лише у святковий сезон. А дістати їх було ще завдання. Людям потрібно було стояти у довгих чергах, оскільки отримати мандарини до святкового столу хотіли все.

Салат "Олів’є". Ця страва була невід’ємною частиною свята. Зокрема через те, що зібрати продукти на нього було не так складно. Ковбасу, горошок та майонез зазвичай "викидали" на прилавки магазинів перед Новим роком.

Червона ікра. У ті часи це був дефіцитний продукт і люди "полювали" на нього протягом року, щоб потім зберігати його вдома до Нового року.

Грудинка. Нормальних м’ясних продуктів у СРСР практично не було. Дістати якісну шинку з м’ясного філе — нездійсненне завдання. Тому купували те, що траплялося, та зберігали до свята у холодильнику. За цей час, звичайно, продукт вже втрачав свій вигляд, та й свіжість також.

Дешевий алкоголь. На новорічному столі найчастіше можна було побачити "Радянське шампанське", а також горілку та коньяк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які новорічні звички прийшли до нас із СРСР.