З Хрещенням Господнім! Гарні листівки та душевні привітання у прозі
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Привітайте близьких та друзів із великим церковним святом
Останнє свято різдвяного циклу – Хрещення Господнє відзначається за новим стилем у понеділок, 6 січня. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новоюліанський календар це свято припадало на 19 січня.
Хрещення Господнє — це одне з найважливіших християнських свят, присвячене події, коли Ісус Христос був хрещений у річці Йордан пророком Іоанном Хрестителем. Цей день символізує явлення Святої Трійці: Бога-Отця, чий голос сповістив про Сина, Сина, який прийняв хрещення, і Святого Духа, що зійшов у вигляді голуба.
Під час свята вода освячується як у храмах, так і в природних джерелах, таких як річки, озера та колодязі. Вважається, що у Хрещення Господнє вона набуває особливої сили, тому зберігати її потрібно протягом усього року. Багато вірян поринають в ополонки, щоб очиститися від гріхів і зміцнити дух.
"Телеграф" підготував добірку яскравих листівок та душевних привітань до свята. Відправте їх своїм близьким, друзям та колегам та побажайте здоров’я, миру та добробуту!
Вітаю вас з цим великим днем, з Хрещенням Господнім! Бажаю, щоб ви, вмиваючись святою водою, змили з себе все погане, все зайве, зігріли душу і тіло. Нехай це свято подарує вам міцне здоров’я і ясні, чисті думки!
Вітаю з Хрещенням Господнім! Зі святом очищення та оновлення. В цей день хочу побажати, щоб ваше життя стало світлішим і чистішим, щоб благодать зійшла на ваш дім і всі близькі були здорові та щасливі!
З Хрещенням Господнім! Любові, добробуту, миру та душевного тепла. Нехай і в хаті, і в серці, і в житті буде достаток, хай і смуток, і тривоги, і образи змиє освячена вода. Бажаю, щоб світла надія ніколи не давала опуститися твоїх крил, щоб добра віра завжди додавала сил.
Вітаємо зі світлим святом Хрещення Господнього! Хай чиста, водохресна вода омиє і понесе з собою всі біди, печалі і хвороби. Нехай принесе з собою міцне здоров'я і чистоту думок, щоб ваше життя було щасливим і радісним.
Вітаю зі святом Хрещення Господнього! Нехай в цей світлий день у вашому домі панує злагода і розуміння, любов і всепрощення, турбота і теплота. Хочу побажати світлої дороги в вашому житті, щоб ніякі перепони не могли перешкодити. Любіть і цінуйте все те, що у вас є!
Раніше "Телеграф" ділився календарем свят на цілий 2025 рік. Ми поділилися, скільки вихідних буде в українців.