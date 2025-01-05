З Хрещенням Господнім! Гарні листівки та душевні привітання у прозі

Привітайте близьких та друзів із великим церковним святом

Останнє свято різдвяного циклу – Хрещення Господнє відзначається за новим стилем у понеділок, 6 січня. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новоюліанський календар це свято припадало на 19 січня.

Хрещення Господнє — це одне з найважливіших християнських свят, присвячене події, коли Ісус Христос був хрещений у річці Йордан пророком Іоанном Хрестителем. Цей день символізує явлення Святої Трійці: Бога-Отця, чий голос сповістив про Сина, Сина, який прийняв хрещення, і Святого Духа, що зійшов у вигляді голуба.

Під час свята вода освячується як у храмах, так і в природних джерелах, таких як річки, озера та колодязі. Вважається, що у Хрещення Господнє вона набуває особливої сили, тому зберігати її потрібно протягом усього року. Багато вірян поринають в ополонки, щоб очиститися від гріхів і зміцнити дух.

"Телеграф" підготував добірку яскравих листівок та душевних привітань до свята. Відправте їх своїм близьким, друзям та колегам та побажайте здоров’я, миру та добробуту!

Вітаємо з Водохрещам 2025

Вітаю вас з цим великим днем, з Хрещенням Господнім! Бажаю, щоб ви, вмиваючись святою водою, змили з себе все погане, все зайве, зігріли душу і тіло. Нехай це свято подарує вам міцне здоров’я і ясні, чисті думки!

Листівки з Хрещенням Господнім 2025

Вітаю з Хрещенням Господнім! Зі святом очищення та оновлення. В цей день хочу побажати, щоб ваше життя стало світлішим і чистішим, щоб благодать зійшла на ваш дім і всі близькі були здорові та щасливі!

Вітання зі святом Хрещення Господнього

З Хрещенням Господнім! Любові, добробуту, миру та душевного тепла. Нехай і в хаті, і в серці, і в житті буде достаток, хай і смуток, і тривоги, і образи змиє освячена вода. Бажаю, щоб світла надія ніколи не давала опуститися твоїх крил, щоб добра віра завжди додавала сил.

Хрещення Господнє 2025 - вітання

Вітаємо зі світлим святом Хрещення Господнього! Хай чиста, водохресна вода омиє і понесе з собою всі біди, печалі і хвороби. Нехай принесе з собою міцне здоров'я і чистоту думок, щоб ваше життя було щасливим і радісним.

З Хрещенням Господнім 2025

Вітаю зі святом Хрещення Господнього! Нехай в цей світлий день у вашому домі панує злагода і розуміння, любов і всепрощення, турбота і теплота. Хочу побажати світлої дороги в вашому житті, щоб ніякі перепони не могли перешкодити. Любіть і цінуйте все те, що у вас є!

Хрещення Господнє 2025 року - як привітати зі святом

Раніше "Телеграф" ділився календарем свят на цілий 2025 рік. Ми поділилися, скільки вихідних буде в українців.