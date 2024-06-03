Якими будуть авто в майбутньому і чим їх заправлятимуть через 500 років: штучний інтелект вразить вас

Водії стануть зайвими, ДТП зникнуть, а авто будуть спілкуватись між собою

Станом на сьогодні людина уже створила найбільш швидкісні, найкомфортніші та екстравагантні автівки, оснащені автопілотом та штучним інтелектом. І настільки інноваційні, що Генрі Форд, напевно, був би шокований, побачивши, що зараз виготовляється на ним придуманому конвеєрі.

Та розвиток автомобілебудування продовжується. У старих фільмах про майбутнє в роки, в яких живуть сучасні люди, автомобілі виглядали скоріш як маленькі літачки, які рухаються між височезними хмарочосами на великій швидкості. І, хоча летючі автомобілі дійсно існують, вони не набули такого поширення, як очікувалось. Людство продовжує рухатись звичайними автомобільними дорогами.

Та чи задумувались ви хоч раз, як виглядатимуть автомобілі у майбутньому? Скажімо, через 100 чи 500 років. "Телеграф" вирішив пофантазувати і спитав у штучного інтелекту, як виглядатимуть і які функції матимуть авто через 100, 200, 500 чи навіть тисячу років.

Візуалізація від Gencraft

Штучний інтелект від Gencraft бачить автомобіль у 2500 році як спорткар. А якщо запитати його, яким буде летючий автомобіль, то він просто уявляє автомобіль між хмарочосами. Щоправда, він обладнаний якимись дивними пристроями на даху. Ймовірно, це озброєння. На іншому фото на даху та крилах авто є сонячні панелі.

Відповідь від Сlaude.ai

Текстову модель штучного інтелекту ми запитали, яким вона бачить автомобіль у 2124 році? Чим будуть автомобілі через 100 років відрізнятись від сучасних? Можливо, люди будуть літати на авто, а не їздити дорогами? Які цікаві функції будуть у салоні авто через 100 років? Чи потрібно буде людині керувати авто, чи усе управління візьме на себе автопілот або штучний інтелект? Штучний інтелект вразив своєю відповіддю:

До 2124 року автомобілі, ймовірно, зазнають революційних змін порівняно з сучасними моделями. Ось які ключові відмінності можна очікувати:

Через 100 років двигуни внутрішнього згоряння, що працюють на бензині або дизелі, стануть анахронізмом. Автомобілі пересуватимуться завдяки електродвигунам, що живляться від потужних акумуляторних батарей або водневих паливних елементів. Це зробить їх більш екологічними та енергоефективними. Повний перехід на електричну тягу усуне проблему шкідливих вихлопних газів та радикально поліпшить екологічність транспорту. У 2124 році автомобілі будуть обладнані досконалими системами автопілоту та штучного інтелекту. Водій стане зайвим, а керування автомобілем буде повністю автоматизованим. Цілком можливо, що до 2124 року концепції летючих автомобілів з вертикальним зльотом/посадкою, які зароджуються нині, стануть реальністю. Використання антигравітації та іонних двигунів може зробити авто "летючими", але все одно потрібна буде певна мережа спеціальних злітно-посадкових майданчиків. Салон як мобільний офіс/будинок. Без необхідності пильнувати дорогу, салон авто перетвориться на багатофункціональний простір зі зручними кріслами-трансформерами, проєкторами віртуальної реальності для розваг, роз'ємами для працездатності та відпочинку. ДТП здебільшого стануть неможливими завдяки миттєвому реагуванню бортового ШІ та комплексній системі безпеки. Автовиробники зосередяться на створенні максимально екологічних та енергоефективних автомобілів з мінімізованим негативним впливом на навколишнє середовище.

Таким постає майбутнє "розумних" автомобілів згідно з теперішніми уявленнями та тенденціями науково-технічного прогресу. Революційні досягнення через 100 років можуть перевершити навіть такі сміливі уяви.

Відповідь від Copilot

Copilot від Microsoft попросили згенерувати кілька фото автомобілів майбутнього. Транспортні засоби через 100 років він бачить як майже класичні за дизайном моделі. Перші дві з них за дизайном схожі на Tesla або на Lotus.

На третьому фото бачимо пропелери, прикріплені до коліс. Скоріш за все, ШІ намагається натякнути, що авто зможе як їздити дорогами загального користування, так і літати.

На останньому зображенні бачимо, що лобове скло перетворилось на суцільну панель з дахом. Ймовірно, там проєкційний екран та/або сонячні панелі.

Усі автомобілі мають цікаву особливість — вони стоять або висять у повітрі над спеціальними платформами. Позаду — вітряки, які, ймовірно, заряджають машини. Тому цю платформу, на якій припарковані авто, можна не лише вважати зоною для вертикального зльоту чи посадки, але й зарядними станціями, які заряджають авто за допомогою безпровідних технологій.

Також модель штучного інтелекту надала текстове пояснення, як вона уявляє авто через 100 років.

"Уявіть автомобіль 2124 року як вершину інновацій та технологічного прогресу. Цей автомобіль не просто пересувається по дорогах, він може літати завдяки інтегрованим антигравітаційним модулям, що забезпечують плавний і безшумний політ. Ось деякі функції, які я уявляю:

Автомобіль повністю керується штучним інтелектом, що забезпечує безпечне та ефективне пересування без потреби водія втручатися.

Зовнішність автомобіля може змінюватися в залежності від умов дороги або погоди, а також від особистих переваг власника.

Автомобіль живиться від відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна енергія або енергія вітру, і має систему рекуперації енергії.

Через 500 років, можливо, автомобілі будуть оснащені такими функціями:

Салон автомобіля буде повністю інтерактивним, з можливістю зміни сценаріїв віртуальної реальності для розваги пасажирів.

Системи автомобіля зможуть автоматично налаштовувати температуру, освітлення та навіть запахи в салоні, відповідно до переваг кожного пасажира.

Автомобілі будуть частиною глобальної мережі, що дозволить їм спілкуватися між собою та з інфраструктурою для оптимізації руху та безпеки.

Управління автомобілем, швидше за все, буде повністю автоматизоване, з можливістю водія взяти керування на себе за бажанням, але це буде скоріше за все виняток, а не правило. Штучний інтелект не тільки керуватиме автомобілем, але й забезпечуватиме безпеку, комфорт та розваги пасажирів", — пише штучний інтелект.

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