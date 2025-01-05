Вернут былую красоту: ИИ показал, как будут выглядеть Соледар, Бахмут и Мариуполь после войны (фото)

Искусственный интеллект позволяет представить то, какой вид могут получить вещи в будущем

После завершения войны разрушенные россиянами украинские города могут вновь приобрести былую красоту. А современные системы искусственного интеллекта могут позволить нам наглядно это увидеть.

Эксперт по ИИ из Днепра Мария Захарова показала, как могут выглядеть известные объекты, которые были повреждены в ходе российского вторжения. Среди них Соледар, Бахмут, Мариуполь и Донецк.

На предоставленном ею изображении можно увидеть, что Бахмут вновь станет тихим уютным городом, которым он и был до войны.

Мощности завода Артемсоль в Соледаре будут восстановлены, после чего он вновь будет работать на благо Украины.

Также будет восстановлен легендарный Донецкий аэропорт, на территории которого разворачивались бои в 2014 и 2015 годах.

Новую жизнь получит драматический театр в Мариуполе, который подвергался сокрушительным российским ударам во время осады города в начале 2022 года.

Также возможно будет восстановлен крупнейший самолет мира Ан-225 "Мрия".

Напомним, ранее "Телеграф" спрашивал ИИ о том, как бы могли выглядеть автомобили в ближайшую сотню лет. Получились весьма необычные экземпляры.