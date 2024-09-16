"Великий брат стежить": ШІ навчили пророкувати злочини, точність вражає

Система може стати комерційною вже до кінця 2025 року

Розробники з Південної Кореї натренували модель штучного інтелекту таким чином, що вона тепер може прогнозувати злочини. На попередніх тестах вона показала 82,8% ефективності.

Про це пише Eurekalert. Система отримала назву "Dejaview", вона відстежує потоки відео з камер спостереження, обробляє їх у реальному часі та повідомляє про злочини, які можуть статися.

В основі принципу пошуку можливих злочинів лежить принцип порівняння поведінки підозрілих осіб з уже задокументованою поведінкою злочинців. Тобто система намагається врахувати час, місце, тип злочину, характер пересування людей, щоб знайти спільні патерни між злочином, який уже стався, і тим, що може статися.

Наприклад, якщо система бачить, що в певному тихому районі вже стався злочин, то вона вважатиме, що ризик його повторення високий і дасть про це знати. Крім того, вона здатна проаналізувати доступні дані за кілька років, щоб скласти мапу із зонами "високого ризику", що дозволить зосередити на них підвищену увагу.

Також система може відстежувати рухи людей, які вже були помічені у скоєнні злочинів, щоб зробити висновки про те, чи порушуватимуть вони закон надалі.

Розробкою зайнявся некомерційний науково-дослідний інститут ETRI, що фінансується корейським урядом. Очікується, що комерційна версія системи буде представлена наприкінці наступного року. Крім того, ETRI займуться розробкою моделей для конкретних об’єктів з високим рівнем вимог до безпеки, наприклад, для аеропортів, заводів або енергооб’єктів.

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