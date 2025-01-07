Заборона влади чи жорсткий дефіцит? Чому в СРСР традиційну кутю на Різдво готували з рису

Куті зазвичай готували трошки, адже Різдво майже не святкувалось

Традиційною стравою на Різдво є кутя, яку навіть в СРСР готували майже у кожній родині. Проте ця страва частіше була саме з рису, а не з пшеничної крупи.

"Телеграф" розповість, чому в СРСР різдвяну кутю готували з рису, а також що посприяло такій популярності.

Уже з 1930 року в СРСР почали активно вирощувати рис, акліматизувавши його до погодних умов союзу. Щороку врожайність рису зростала, він ставав популярним серед господинь, тому з'являвся у більшості страв. До того ж час приготування рису у рази менший, ніж деяких круп.

Кутя з рису

Коли на Новий рік усі прилавки в СРСР ломились від продуктів, господині купували рис для голубців чи котлет. Проте на Різдво, яке в радянські часи не так активно святкували, готували кутю з рису, адже пшеничну крупу було важко знайти.

Кутя з пшениці

До того ж куті готували трошки, аби просто підтримати традицію, а не для великого святкування. А через те, що рис був майже у кожній хаті, він став основою різдвяної страви. Також пшениця у куті має особливий сенс, символізуючи урожайність земель, а в СРСР будь-яку релігію викоріняли, як і усі потаємні сенси страв та традицій.

Водночас на заході України та у селах кутю продовжували готувати з пшениці, лише у великих містах під впливом пропаганди частіше обирали рис.

Нагадаємо, що на Різдво в СРСР співали особливі "червоні" колядки, які вигадала радянська пропаганда. У них славили зовсім не Ісуса Христа.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому в СРСР Різдво святкували 7 січня і хто за цим стоїть.