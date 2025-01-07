Запрет власти или жесткий дефицит? Почему в СССР традиционную кутью на Рождество готовили из риса

Кутьи обычно готовили немного, ведь Рождество почти не праздновалось

Традиционным блюдом на Рождество является кутья, которую даже в СССР готовили почти в каждой семье. Однако это блюдо чаще было именно из риса, а не из пшеничной крупы.

"Телеграф" расскажет, почему в СССР рождественскую кутью готовили из риса, а также что поспособствовало такой популярности.

Уже с 1930 в СССР начали активно выращивать рис, акклиматизировав его до погодных условий союза. Ежегодно урожайность риса росла, он становился популярным среди хозяек, поэтому появлялся в большинстве блюд. В то же время приготовление риса требовало в разы меньше времени, чем некоторых круп.

Кутья из риса

Когда на Новый год все прилавки в СССР ломились от продуктов, хозяйки покупали рис для голубцов или котлет. Однако на Рождество, которое в советское время не так активно праздновали, готовили кутью из риса, ведь пшеничную крупу было трудно найти.

Кутья из пшеницы

К тому же кутьи готовили немного, чтобы просто поддержать традицию, а не для большого празднования. А так как рис был почти в каждом доме, он стал основой рождественского блюда. Пшеница в кутье имеет особый смысл, символизируя урожайность земель, а в СССР любую религию искореняли, как и все сокровенные смыслы блюд и традиций.

На западе Украины и в селах кутью продолжали готовить из пшеницы, только в крупных городах под влиянием пропаганды чаще выбирали рис.

Напомним, что на Рождество в СССР пели особые "красные" колядки, которые придумала советская пропаганда. В них славили совсем не Иисуса Христа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему в СССР Рождество праздновали 7 января и кто за этим стоит.