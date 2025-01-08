Укр

Приготовьте этот салат с языком: просто, быстро и фантастически вкусно (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вкусный салат с языком
Вкусный салат с языком. Фото скриншот Youtube

Готовить этот салат очень легко

Салаты с языком всегда были особыми блюдами на праздничном столе. Они сочетают в себе изысканность, насыщенный вкус и сытность.

Этот салат, рецептом которого поделилась автор YouTube-канала "Вкусно Просто и Доступно", прекрасный пример классики, не теряющей своей актуальности. Он прост в приготовлении, но вкус вас приятно удивит.

Рецепт идеально подходит для любого случая: от семейного ужина до больших праздничных мероприятий. Он быстро готовится, поэтому даже в будний день вы сможете порадовать себя и близких чем-нибудь вкусным и сытным.

Ингредиенты:

  • язык – 1 шт.;
  • лук — 2 шт.;
  • соль – 1 ч.л.;
  • сахар – 2 ст.л.;
  • уксус — 3 ст.л.;
  • вода — 150 мл;
  • яйца — 4шт.;
  • майонез или сметана;
  • перец по вкусу.

Этапы приготовления:

  1. Нарезаем лук полукольцами и маринуем в смеси воды, уксуса и сахара.
  2. Отвариваем язык и нарезаем соломкой.
  3. Отварные яйца тоже нарезаем соломкой.
  4. Смешиваем все ингредиенты в одной миске и заправляем майонезом. По желанию добавляем соль и черный перец.

Салат готов.

Теги:
#Рецепты #Салаты #Готовим дома