Приготовьте этот салат с языком: просто, быстро и фантастически вкусно (видео)
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Готовить этот салат очень легко
Салаты с языком всегда были особыми блюдами на праздничном столе. Они сочетают в себе изысканность, насыщенный вкус и сытность.
Этот салат, рецептом которого поделилась автор YouTube-канала "Вкусно Просто и Доступно", прекрасный пример классики, не теряющей своей актуальности. Он прост в приготовлении, но вкус вас приятно удивит.
Рецепт идеально подходит для любого случая: от семейного ужина до больших праздничных мероприятий. Он быстро готовится, поэтому даже в будний день вы сможете порадовать себя и близких чем-нибудь вкусным и сытным.
Ингредиенты:
- язык – 1 шт.;
- лук — 2 шт.;
- соль – 1 ч.л.;
- сахар – 2 ст.л.;
- уксус — 3 ст.л.;
- вода — 150 мл;
- яйца — 4шт.;
- майонез или сметана;
- перец по вкусу.
Этапы приготовления:
- Нарезаем лук полукольцами и маринуем в смеси воды, уксуса и сахара.
- Отвариваем язык и нарезаем соломкой.
- Отварные яйца тоже нарезаем соломкой.
- Смешиваем все ингредиенты в одной миске и заправляем майонезом. По желанию добавляем соль и черный перец.
Салат готов.