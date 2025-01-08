Приготовьте этот салат с языком: просто, быстро и фантастически вкусно (видео)

Готовить этот салат очень легко

Салаты с языком всегда были особыми блюдами на праздничном столе. Они сочетают в себе изысканность, насыщенный вкус и сытность.

Этот салат, рецептом которого поделилась автор YouTube-канала "Вкусно Просто и Доступно", прекрасный пример классики, не теряющей своей актуальности. Он прост в приготовлении, но вкус вас приятно удивит.

Рецепт идеально подходит для любого случая: от семейного ужина до больших праздничных мероприятий. Он быстро готовится, поэтому даже в будний день вы сможете порадовать себя и близких чем-нибудь вкусным и сытным.

Ингредиенты:

язык – 1 шт.;

лук — 2 шт.;

соль – 1 ч.л.;

сахар – 2 ст.л.;

уксус — 3 ст.л.;

вода — 150 мл;

яйца — 4шт.;

майонез или сметана;

перец по вкусу.

Этапы приготовления:

Нарезаем лук полукольцами и маринуем в смеси воды, уксуса и сахара. Отвариваем язык и нарезаем соломкой. Отварные яйца тоже нарезаем соломкой. Смешиваем все ингредиенты в одной миске и заправляем майонезом. По желанию добавляем соль и черный перец.

Салат готов.