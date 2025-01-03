Пішов від дружини-акторки до пропагандистки: як виглядає чоловік Маргарити Симоньян і що про нього відомо

Чоловік пропагандистки Сімоньян на 14 років старший за неї, але вона народила йому трьох дітей

Маргарита Симоньян — відома російська пропагандистка, яка від початку повномасштабної війни в Україні ще більше активізувала свою пропагандистську та антиукраїнську діяльність. Симоньян одружена з ще одним кремлівським пропагандистом Тиграном Кеосаяном, якого відвела у дружини.

"Телеграф" розповість, що відомо про чоловіка Симоньян Тигран Кеосаяна, і як він виглядає.

Маргарита Симоньян. Фото: Getty Images

Чоловік Симоньян — що про нього відомо

Чоловіка Маргарити Симоньян звати Тигран Кеосаян, і він також як і дружина кремлівський пропагандист. Він корінний москвич, народився 4 січня 1966 року, йому ось-ось виповниться 59 років. Кеосаян відомий актор та телеведучий, він веде пропагандистську програму "Міжнародна пилорама".

Тигран Кеосаян вирізняється особливо цинічною позицією щодо України. Так, наприклад, у своїй телепрограмі він послідовно зображував Україну як слабку та корумповану країну, яка трималася лише завдяки допомозі Заходу. Також він заявляв, що українська влада нелегітимна і ще неодноразово стверджував, що Крим належить Росії і що Донбас не є частиною України.

Маргарита Симоньян та Тигран Кеосаян. Фото: Getty Images

З Маргаритою Симоньян Тігран Кеосаян офіційно одружилися лише у 2022 році, проте вони живуть разом із 2012 року. Ймовірно, Симоньян увела Кеосаяна з родини — він 21 рік був одружений із відомою актрисою Альоною Хмельницькою, яка народила йому двох дітей. Офіційно розлучилися вони лише у 2014 році. У шлюбі з Симоньян у Кеосаяна народилося троє дітей — 2013 року дочка Мар’яна, 2014 — син Баграт і 2019 ще одна дочка Маро.

Тигран Кеосаян та його колишня дружина актриса Альона Хмельницька

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає чоловік Захарової та яким він був у день їхнього весілля. На ці фото гидко дивитися.