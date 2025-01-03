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Пішов від дружини-акторки до пропагандистки: як виглядає чоловік Маргарити Симоньян і що про нього відомо

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Маргарита Симоньян та її чоловік Тигран Кеосаян разом уже понад 10 років Новина оновлена 03 січня 2025, 09:55
Маргарита Симоньян та її чоловік Тигран Кеосаян разом уже понад 10 років. Фото Getty Images

Чоловік пропагандистки Сімоньян на 14 років старший за неї, але вона народила йому трьох дітей

Маргарита Симоньян — відома російська пропагандистка, яка від початку повномасштабної війни в Україні ще більше активізувала свою пропагандистську та антиукраїнську діяльність. Симоньян одружена з ще одним кремлівським пропагандистом Тиграном Кеосаяном, якого відвела у дружини.

"Телеграф" розповість, що відомо про чоловіка Симоньян Тигран Кеосаяна, і як він виглядає.

Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян. Фото: Getty Images

Чоловік Симоньян — що про нього відомо

Чоловіка Маргарити Симоньян звати Тигран Кеосаян, і він також як і дружина кремлівський пропагандист. Він корінний москвич, народився 4 січня 1966 року, йому ось-ось виповниться 59 років. Кеосаян відомий актор та телеведучий, він веде пропагандистську програму "Міжнародна пилорама".

Тигран Кеосаян

Тигран Кеосаян вирізняється особливо цинічною позицією щодо України. Так, наприклад, у своїй телепрограмі він послідовно зображував Україну як слабку та корумповану країну, яка трималася лише завдяки допомозі Заходу. Також він заявляв, що українська влада нелегітимна і ще неодноразово стверджував, що Крим належить Росії і що Донбас не є частиною України.

Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян
Маргарита Симоньян та Тигран Кеосаян. Фото: Getty Images

З Маргаритою Симоньян Тігран Кеосаян офіційно одружилися лише у 2022 році, проте вони живуть разом із 2012 року. Ймовірно, Симоньян увела Кеосаяна з родини — він 21 рік був одружений із відомою актрисою Альоною Хмельницькою, яка народила йому двох дітей. Офіційно розлучилися вони лише у 2014 році. У шлюбі з Симоньян у Кеосаяна народилося троє дітей — 2013 року дочка Мар’яна, 2014 — син Баграт і 2019 ще одна дочка Маро.

Кеосаян, Хмельницька
Тигран Кеосаян та його колишня дружина актриса Альона Хмельницька

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає чоловік Захарової та яким він був у день їхнього весілля. На ці фото гидко дивитися.

Теги:
#Маргарита Симоньян #Тигран Кеосаян #Пропагандисти