Вучич програв вибори в Сербії: як це може вплинути на Україну

Опозиційний "Студентський список" випередив політичну силу експрезидента

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Партія експрезидента Сербії Александара Вучича програла на позачергових парламентських виборах. Згідно з попередніми результатами, "Студентський список" набирає 52,9% голосів виборців, тоді як "Об'єднана Сербія Вучича" – лише 38,8%.

Раніше Вучич вже визнав поразку, повідомляє N1. Курс, який провадив Вучич був спробою поєднати проєвропейські тенденції та водночас демонстративним збереженням зв'язків із Кремлем. Зокрема, Сербія була однією з країн, яка не приєдналась до санкцій проти РФ, досі залежить від пільгових цін на газ, за які домовлявся Вучич та позиції РФ по блокуванню міжнародного визнання Косова.

Водночас в Сербії засудили російське вторгнення, декларували підтримку територіальної цілісності, а сербська зброя та боєприпаси через посередників доходили до української армії. Очікувати різкої зміни курсу та політики не варто – "Студентський список" заявляли: "Республіка Сербія зберігатиме свою принципову позицію проти запровадження обмежувальних заходів щодо Російської Федерації".

Звернення представників "Студентського списку" до ЗМІ/ Фото: FoNet

Та нардеп Олексій Гончаренко вбачає й інший бік наслідків виборів – це "ляпас Путіну".

"Для Путіна це особистий ляпас. На початку жовтня він прямо на Валдаї сказав, що сподівається бачити Вучича прем’єром. Фіцо навіть поїхав раніше з саміту ЄС, щоб виступити на його мітингу в Новому Саді. Не допомогло", – наголосив Гончаренко. Україні не варто розслаблятись, адже нова партія воліє зберігати нейтралітет. Гончаренко втім вбачає шанс в поразці Вучича.

"Нова команда йде під гаслами боротьби з корупцією і верховенства права, і фон дер Ляєн привітала її тієї ж ночі. І Україна, і Сербія – кандидати в ЄС, у нас спільний шлях, – каже він та акцентує – Найпрактичніше питання – снаряди. Сербські заводи роблять їх за тими ж стандартами, які досі використовують ЗСУ. Відновити цей канал означає пряму користь для фронту".

Російський опозиціонер Олександр Невзоров зауважив, що Вучич програв, попри масштабну підтримку з боку Росії.

"Перед виборами Сербію заполонили російські технологи, агітатори та провокатори. До Белграда були перекинуті найкращі сили РФ. Медійна атака на сербів була потужною та грамотно організованою. Однак партія Вучича програла "Студентському руху", у якому немає "друзів Москви", – підбиває підсумки Невзоров та наголошує – Вучича чекає така ж доля як і інших президентів-втікачів: "Самому ж Вучичу доведеться переїхати до того самого пансіонату, де Януковичі, Орбани та Асади грають у вічне доміно".

Що потрібно знати про зміну влади в Сербії

Вибори відбулись після майже двох років протестів та демонстрацій проти корупції та посилення авторитарних тенденцій в Сербії. Їх приводом стала загибель 16 осіб внаслідок обвалу на залізничному вокзалі в Нові Сад у 2024 році. 27 вересня Вучич оголосив про те, що залишає посаду. Наразі він претендував на посаду прем'єра.

Хто стане новим прем'єром Сербії наразі не відомо. "Студентський список" формуватиме парламент, а лідером руху і очільником виборчого списку є кардіолог Ілія Срданович.

Вучич провів на чолі Сербії понад 14 років – спочатку на посаді першого віцепрем'єра, а потім як прем'єра та президента. Вищі посади в країні він обіймав з квітня 2014 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Володимир Зеленський та Вучич провели переговори. Зокрема, Сербія запропонувала допомогу у відновлення одного з українських міст.