Економія 200 гривень на коробці: встигніть придбати легендарні солодощі від Roshen – у вас 1 день

Коробка зі святкової колекції продається за дуже приємною ціною

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Сьогодні, 26 жовтня, – останній день дії знижки 40% на легендарні цукерки "Київ Вечірній" на сайті Roshen. Акційна ціна становить 299.37 грн замість 498.95 грн.

Пропозиція стосується коробки зі святкової колекції вагою 352 г. Економія на одній упаковці – 199.58 грн.

Знижка 40% на "Київ Вечірній" у Roshen діє до 26 жовтня включно

У картці товару зазначено термін акції до 26.10.26. Цукерки позначені як наявні, а сама пропозиція має позначку "ТОП".

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", шоколад Roshen і Millennium в АТБ раптово подешевшали – що встигнути купити до 27 жовтня.