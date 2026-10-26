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Економія 200 гривень на коробці: встигніть придбати легендарні солодощі від Roshen – у вас 1 день

Автор
Юлія Закірова
Дата публікації
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Знижка 40% на цукерки Київ Вечірній — Останній день акції на легендарні солодощі Новина оновлена 26 жовтня 2026, 09:52
Знижка 40% на цукерки Київ Вечірній — Останній день акції на легендарні солодощі. Фото Телеграф

Коробка зі святкової колекції продається за дуже приємною ціною

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Сьогодні, 26 жовтня, – останній день дії знижки 40% на легендарні цукерки "Київ Вечірній" на сайті Roshen. Акційна ціна становить 299.37 грн замість 498.95 грн.

Пропозиція стосується коробки зі святкової колекції вагою 352 г. Економія на одній упаковці – 199.58 грн.

Картка цукерок &quot;Київ Вечірній&quot; вагою 352 г з ціною 299.37 грн і позначкою знижки до 26.10.26
Знижка 40% на "Київ Вечірній" у Roshen діє до 26 жовтня включно

У картці товару зазначено термін акції до 26.10.26. Цукерки позначені як наявні, а сама пропозиція має позначку "ТОП".

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", шоколад Roshen і Millennium в АТБ раптово подешевшали – що встигнути купити до 27 жовтня.

Теги:
#Акція #Знижки #Roshen #Цукерки