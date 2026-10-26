Економія 200 гривень на коробці: встигніть придбати легендарні солодощі від Roshen – у вас 1 день
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Коробка зі святкової колекції продається за дуже приємною ціною
Сьогодні, 26 жовтня, – останній день дії знижки 40% на легендарні цукерки "Київ Вечірній" на сайті Roshen. Акційна ціна становить 299.37 грн замість 498.95 грн.
Пропозиція стосується коробки зі святкової колекції вагою 352 г. Економія на одній упаковці – 199.58 грн.
У картці товару зазначено термін акції до 26.10.26. Цукерки позначені як наявні, а сама пропозиція має позначку "ТОП".
Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", шоколад Roshen і Millennium в АТБ раптово подешевшали – що встигнути купити до 27 жовтня.