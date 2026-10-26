Важливий міст, поїзд, ТЦ та не тільки. Дрони атакували Воронеж, російська ППО допомогла (фото і відео)

Російська ППО "бомбила" місто, яке мала б захищати

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Російський Воронеж в ніч на 26 жовтня зазнав однієї з наймасованіших атак за весь час повномасштабної війни. Після нальоту ударних дронів та активної роботи російської протиповітряної оборони у місті виникли руйнування та пожежі.

Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+. Зокрема в результаті роботи російського РЕБ безпілотники пошкодили житлові будинки та поїзд з пасажирами.

У Воронежі виникло кілька пожеж. Фото: Exilenova+

Один з дворів, який зазнав атаки. Фото: ASTRA

Пошкоджена висотка. Фото: ASTRA

Крім того, внаслідок атаки у Воронежі зафіксовано атаку на критично важливий для ворожої логістики Північний міст. Він є однією з трьох головних транспортних артерій, що сполучають правий і лівий береги міста. Ним здійснюється пересування військової техніки, логістики та цивільного транспорту.

В районі Північного мосту виникло задимлення. Рух через міст ускладнений або заблокований.

В районі мосту - задимлення. Фото: Supernova

Крім того, в ході атаки та намагань російської ППО відбитися виникла пожежа на території великого торгівельного комплексу "Галерея Чижова". Він вважається одним із найбільших ТРЦ у місті та регіоні, у "ГЧ" працюють близько 300 магазинів і галерея преміумбутиків.

Увага! Деякі відео можуть містити ненормативну лексику

За даними місцевої влади, внаслідок атаки нібито загинуло двоє людей, ще 17 отримали поранення. Більшість постраждалих, у тому числі двоє тяжко поранених, перебували в поїзді у лівобережній частині міста. Зазначається, що на поїзд упали уламки безпілотника.

Також виникли займання на кількох промислових підприємствах, у діловому центрі, багатоквартирному будинку, двох дачних селищах, на шкільному стадіоні та у гаражному кооперативі. У різних районах міста пошкоджено фасади будівель та вибито вікна.

За даними російської влади, сили ППО РФ "знищили" 113 безпілотників над Воронежем з районом та сусідніми районами. Понад 70 БПЛА нібито збили безпосередньо над Воронежем.

Раніше "Телеграф" розповідав про наслідки атаки дронів на Росію в ніч на 25 жовтня. Пожежі палали від Бєлгорода до Сибіру.