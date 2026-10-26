Солодощі в костюмах: Roshen показав нові льодяники до Геловіна

Солодощі отримали оформлення із зомбі, чорною кицею, вампіром і мумією

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Roshen випустив спеціальні святкові льодяники Lollipop до Геловіна. Для них підготували оформлення з чотирма персонажами: зомбі, чорною кицею, вампіром і мумією.

Новинку компанія представила на своїй сторінці в Instagram. "Ці льодяники ще й свої костюми вдягнули: зомбі, чорненька киця, вампір, мумія", – повідомила Roshen.

Компанія пропонує використати святкові Lollipop як солодку прикрасу геловінських гарбузів. Саме навколо цієї ідеї побудована презентація: льодяники у тематичних "костюмах" доповнюють декор до свята.

"Єдиний мінус – важко втриматися й не зʼїсти всі, поки все буде задекороване! Наш привид підтвердив…", – пожартувала Roshen.

Як повідомляв "Телеграф", поки українці готуються до Геловіна, Roshen уже готує новорічні солодощі до зимових свят. Серед них є компактний подарунок у формі будиночка. До його складу входять вафельні цукерки, пралінові солодощі, желейні цукерки та льодяники. Це показує, що компанія пропонує асортименти до кількох сезонних свят, а не обмежується геловінською лінійкою.