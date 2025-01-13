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Цей салат гості з’їдять разом з тарілкою: економна і ситна закуска (відео)

Автор
Марія Дума
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Чудовий рецепт смачного салатику
Чудовий рецепт смачного салатику. Фото shuba.life

Апетитний салат з печінкою

Прості та бюджетні страви можуть бути дуже смачними. Ми розповідали, як приготувати паштет з квасолі. Тепер ділимось рецептом ситного теплого салату з печінкою.

Це ідеальна страва на кожен день, а якщо поставити його святковий стіл — гості можуть ненароком з’їсти закуску разом із тарілкою, так це смачно. Рецептом поділились у кулінарному блозі katia_cooking

Інгредієнти:

  • Куряча печінка — 200 г
  • Огірки (солені або мариновані) — 2 шт
  • Печериці — 250 г
  • Морква – 1 шт
  • Цибуля — 1 шт
  • Сіль, перець — до смаку
  • Йогурт грецький або майонез — 2 ст. л.
  • Французька гірчиця в зернах — 1 ч. л.
  • Вершкове масло — 40 г

Спосіб приготування:

  1. Печінку нарізаємо на середні шматочки, на деякий час відкладаємо. Овочі чистимо. Цибулю подрібнюємо, моркву натираємо на тертці.
  2. Печериці ріжемо слайсами або кубиками, як вам більше подобається. Моркву з цибулею обсмажуємо то м’якості на вершковому маслі
  3. Додаємо до овочів печериці і смажимо до золотистості. Печінку смажимо (або відварюємо) на великому вогні швидко. Обсмажуємо до золотистої скоринки.
  4. З’єднуємо смажені овочі, нарізані огірки та смажену або відварену печінку в мисці, де салат буде зручно перемішувати. Заправляємо йогуртом з французькою гірчицею або майонезом та до смаку солимо.

Їсти салат можна одразу, теплим, але і холодним він дуже смачний. Також ми ділились рецептом розкішного сендвіча Крок-Мадам.

Теги:
#Рецепт #Салат #Печінка #Закуска