Цей салат гості з’їдять разом з тарілкою: економна і ситна закуска (відео)

Апетитний салат з печінкою

Прості та бюджетні страви можуть бути дуже смачними. Ми розповідали, як приготувати паштет з квасолі. Тепер ділимось рецептом ситного теплого салату з печінкою.

Це ідеальна страва на кожен день, а якщо поставити його святковий стіл — гості можуть ненароком з’їсти закуску разом із тарілкою, так це смачно. Рецептом поділились у кулінарному блозі katia_cooking

Інгредієнти:

Куряча печінка — 200 г

Огірки (солені або мариновані) — 2 шт

Печериці — 250 г

Морква – 1 шт

Цибуля — 1 шт

Сіль, перець — до смаку

Йогурт грецький або майонез — 2 ст. л.

Французька гірчиця в зернах — 1 ч. л.

Вершкове масло — 40 г

Спосіб приготування:

Печінку нарізаємо на середні шматочки, на деякий час відкладаємо. Овочі чистимо. Цибулю подрібнюємо, моркву натираємо на тертці. Печериці ріжемо слайсами або кубиками, як вам більше подобається. Моркву з цибулею обсмажуємо то м’якості на вершковому маслі Додаємо до овочів печериці і смажимо до золотистості. Печінку смажимо (або відварюємо) на великому вогні швидко. Обсмажуємо до золотистої скоринки. З’єднуємо смажені овочі, нарізані огірки та смажену або відварену печінку в мисці, де салат буде зручно перемішувати. Заправляємо йогуртом з французькою гірчицею або майонезом та до смаку солимо.

Їсти салат можна одразу, теплим, але і холодним він дуже смачний. Також ми ділились рецептом розкішного сендвіча Крок-Мадам.