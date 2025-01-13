Цей салат гості з’їдять разом з тарілкою: економна і ситна закуска (відео)
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Апетитний салат з печінкою
Прості та бюджетні страви можуть бути дуже смачними. Ми розповідали, як приготувати паштет з квасолі. Тепер ділимось рецептом ситного теплого салату з печінкою.
Це ідеальна страва на кожен день, а якщо поставити його святковий стіл — гості можуть ненароком з’їсти закуску разом із тарілкою, так це смачно. Рецептом поділились у кулінарному блозі katia_cooking
Інгредієнти:
- Куряча печінка — 200 г
- Огірки (солені або мариновані) — 2 шт
- Печериці — 250 г
- Морква – 1 шт
- Цибуля — 1 шт
- Сіль, перець — до смаку
- Йогурт грецький або майонез — 2 ст. л.
- Французька гірчиця в зернах — 1 ч. л.
- Вершкове масло — 40 г
Спосіб приготування:
- Печінку нарізаємо на середні шматочки, на деякий час відкладаємо. Овочі чистимо. Цибулю подрібнюємо, моркву натираємо на тертці.
- Печериці ріжемо слайсами або кубиками, як вам більше подобається. Моркву з цибулею обсмажуємо то м’якості на вершковому маслі
- Додаємо до овочів печериці і смажимо до золотистості. Печінку смажимо (або відварюємо) на великому вогні швидко. Обсмажуємо до золотистої скоринки.
- З’єднуємо смажені овочі, нарізані огірки та смажену або відварену печінку в мисці, де салат буде зручно перемішувати. Заправляємо йогуртом з французькою гірчицею або майонезом та до смаку солимо.
Їсти салат можна одразу, теплим, але і холодним він дуже смачний. Також ми ділились рецептом розкішного сендвіча Крок-Мадам.