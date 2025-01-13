Этот салат гости съедят вместе с тарелкой: экономная и сытная закуска (видео)

Аппетитный салат с печенью

Простые и бюджетные блюда могут быть очень вкусными. Мы рассказывали, как приготовить паштет из фасоли. Теперь делимся рецептом сытного теплого салата с печенью.

Это идеальное блюдо на каждый день, а если поставить его праздничный стол – гости могут ненароком съесть закуску вместе с тарелкой, так это вкусно. Рецептом поделились в кулинарном блоге katia_cooking

Ингредиенты:

Куриная печень — 200 г

Огурцы (соленые или маринованные) — 2 шт.

Шампиньоны — 250 г

Морковь – 1 шт

Лук — 1 шт

Соль, перец — по вкусу

Йогурт греческий или майонез – 2 ст. л.

Французская горчица в зернах – 1 ч. л.

Сливочное масло — 40 г

Способ приготовления:

Печень нарезаем на средние кусочки, на время откладываем. Овощи чистим. Лук измельчаем, морковь натираем на терке. Шампиньоны режем слайсами или кубиками, как вам больше нравится. Морковь с луком обжариваем то мягкости на сливочном масле Добавляем к овощам шампиньоны и жарим до золотистости. Печень жарим (или отвариваем) на большом огне быстро. Обжариваем до золотистой корочки. Соединяем жареные овощи, нарезанные огурцы и жареную или отварную печень в миске, где будет удобно перемешивать салат. Заправляем йогуртом с французской горчицей или майонезом и по вкусу солим.

Есть салат можно сразу, теплым, но и холодным он очень вкусен. Также мы делились рецептом роскошного сэндвича Крок-Мадам.