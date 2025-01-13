Этот салат гости съедят вместе с тарелкой: экономная и сытная закуска (видео)
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Аппетитный салат с печенью
Простые и бюджетные блюда могут быть очень вкусными. Мы рассказывали, как приготовить паштет из фасоли. Теперь делимся рецептом сытного теплого салата с печенью.
Это идеальное блюдо на каждый день, а если поставить его праздничный стол – гости могут ненароком съесть закуску вместе с тарелкой, так это вкусно. Рецептом поделились в кулинарном блоге katia_cooking
Ингредиенты:
- Куриная печень — 200 г
- Огурцы (соленые или маринованные) — 2 шт.
- Шампиньоны — 250 г
- Морковь – 1 шт
- Лук — 1 шт
- Соль, перец — по вкусу
- Йогурт греческий или майонез – 2 ст. л.
- Французская горчица в зернах – 1 ч. л.
- Сливочное масло — 40 г
Способ приготовления:
- Печень нарезаем на средние кусочки, на время откладываем. Овощи чистим. Лук измельчаем, морковь натираем на терке.
- Шампиньоны режем слайсами или кубиками, как вам больше нравится. Морковь с луком обжариваем то мягкости на сливочном масле
- Добавляем к овощам шампиньоны и жарим до золотистости. Печень жарим (или отвариваем) на большом огне быстро. Обжариваем до золотистой корочки.
- Соединяем жареные овощи, нарезанные огурцы и жареную или отварную печень в миске, где будет удобно перемешивать салат. Заправляем йогуртом с французской горчицей или майонезом и по вкусу солим.
Есть салат можно сразу, теплым, но и холодным он очень вкусен. Также мы делились рецептом роскошного сэндвича Крок-Мадам.