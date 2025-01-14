В СССР за ними часами стояли в очередях: четыре продукта, которые хотели получить все

Очереди в магазинах и ограниченный ассортимент были нормальным явлением

Во Советском Союзе настоящий дефицит продуктов и некоторые из них было крайне непросто достать. Людям приходилось часами стоять в очереди и надеяться, что эти товары не разберут.

В те времена очереди в магазинах и ограниченный ассортимент были нормальным явлением. Когда вдруг на прилавках появлялось что-то вкусное и необычное, то люди сразу же толпами туда направлялись. Об этом пишет OBOZ.UA.

На самом деле, таких продуктов, которые хотели получить многие, было большое количество. В данном случае, было выделено четыре самых популярных.

Сметана "Любительская" в брикетах

Эта сметана была довольно твердой в отличие от остальных, и чем-то даже напоминала современную намазку на хлеб. Обычно ее резали на кусочки, наносили на хлеб, посыпали сахаром и ели в качестве перекуса.

Белый хлеб-"кирпич"

Из-за приятного вкуса выпечки, за этим хлебом выстраивались километровые очереди сразу, как только его привозили. Этот хлеб не нарезали, потому купить можно было сразу килограммовую буханку.

Плавленый сырок в тюбиках

Упаковка с этим продуктом напоминала зубную пасту. Несмотря на такой вид, этот плавленый сырок нравился многим и едва ли не каждый хотел получить его.

Советская жвачка

Это один из самых редких товаров в СССР, который каждому был по вкусу. Ароматизаторов в них было достаточно, поэтому их так любили и взрослые, и дети.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, во сколько еда обходилась в СССР и в 2024 году. На самом деле, если разобраться и посмотреть на самые необходимые товары, то картина уже не выходит такой красочной.