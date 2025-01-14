Не кладіть крабові палички в салат — з них можна приготувати чудову закуску (відео)

Апетитна закуска, яку так легко приготувати

Крабові палички — це чудовий та універсальний продукт. Часто їх кладуть в салати. Однак з цим інгредієнтом можна приготувати ще чимало смачних закусок.

У кулінарному блозі katarina_movchan розповіли, як приготувати апетитні бутерброди з намазкою на основі крабових паличок. Це смачна, економна, і оригінальна страва, яку, до того ж, можна приготувати дуже легко та швидко.

Інгредієнти:

багет

200 г сиру фета

200 г крабових паличок

20-25 маслин

невеликий пучок кропу

Спосіб приготування:

Багет або інший смачний хліб тоненько нарізаємо. Викладаємо шматочки на деко, застелене пергаментом. Запікаємо в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці. Ціль — підсушити хліб до золотистості, це займе приблизно 10 хвилин. Дрібно ріжемо крабові палички (1-2 штуки залишаємо для декору). Кришимо також маслини та кріп. Сир розминаємо виделкою. Змішуємо їх з нарізаними крабовими паличками, маслинами та кропом. Підсушений хрусткий хліб викладаємо на тарілку. Зверху викладаємо крабову масу та прикрашаємо крабовими паличками, які перед цим нарізали акуратними шайбочками.

Це цікава закуска не лише до святкового столу, а й на кожен день. До речі, ми розповідали, як приготувати ситний паштет з квасолі.