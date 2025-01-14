Не кладіть крабові палички в салат — з них можна приготувати чудову закуску (відео)
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Апетитна закуска, яку так легко приготувати
Крабові палички — це чудовий та універсальний продукт. Часто їх кладуть в салати. Однак з цим інгредієнтом можна приготувати ще чимало смачних закусок.
У кулінарному блозі katarina_movchan розповіли, як приготувати апетитні бутерброди з намазкою на основі крабових паличок. Це смачна, економна, і оригінальна страва, яку, до того ж, можна приготувати дуже легко та швидко.
Інгредієнти:
- багет
- 200 г сиру фета
- 200 г крабових паличок
- 20-25 маслин
- невеликий пучок кропу
Спосіб приготування:
- Багет або інший смачний хліб тоненько нарізаємо. Викладаємо шматочки на деко, застелене пергаментом.
- Запікаємо в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці. Ціль — підсушити хліб до золотистості, це займе приблизно 10 хвилин.
- Дрібно ріжемо крабові палички (1-2 штуки залишаємо для декору). Кришимо також маслини та кріп.
- Сир розминаємо виделкою. Змішуємо їх з нарізаними крабовими паличками, маслинами та кропом.
- Підсушений хрусткий хліб викладаємо на тарілку. Зверху викладаємо крабову масу та прикрашаємо крабовими паличками, які перед цим нарізали акуратними шайбочками.
Це цікава закуска не лише до святкового столу, а й на кожен день. До речі, ми розповідали, як приготувати ситний паштет з квасолі.