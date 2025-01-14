Не кладите крабовые палочки в салат – из них можно приготовить отличную закуску (видео)

Аппетитная закуска, которую так легко приготовить

Крабовые палочки – это отличный и универсальный продукт. Часто их кладут в салаты. Однако с этим ингредиентом можно приготовить еще много вкусных закусок.

В кулинарном блоге katarina_movchan рассказали, как приготовить аппетитные бутерброды с намазкой на основе крабовых палочек. Это вкусное, экономное и оригинальное блюдо, которое, к тому же, можно приготовить очень легко и быстро.

Ингредиенты:

багет

200 г сыра фета

200 г крабовых палочек

20-25 маслин

небольшой пучок укропа

Способ приготовления:

Багет или другой вкусный хлеб тоненько нарезаем. Выкладываем кусочки на противень, застеленный пергаментом. Запекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Цель – подсушить хлеб до золотистости, это займет примерно 10 минут. Мелко режем крабовые палочки (1-2 штуки оставляем для декора). Крышим также маслины и укроп. Сыр разминаем вилкой. Смешиваем их с нарезанными крабовыми палочками, маслинами и укропом. Подсушенный хрустящий хлеб выкладываем на тарелку. Сверху выкладываем крабовую массу и украшаем крабовыми палочками, которые перед этим нарезали аккуратными шайбками.

Это интересная закуска не только на праздничный стол, но и на каждый день. Кстати, мы рассказывали, как приготовить сытный паштет из фасоли.