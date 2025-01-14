Не кладите крабовые палочки в салат – из них можно приготовить отличную закуску (видео)
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Аппетитная закуска, которую так легко приготовить
Крабовые палочки – это отличный и универсальный продукт. Часто их кладут в салаты. Однако с этим ингредиентом можно приготовить еще много вкусных закусок.
В кулинарном блоге katarina_movchan рассказали, как приготовить аппетитные бутерброды с намазкой на основе крабовых палочек. Это вкусное, экономное и оригинальное блюдо, которое, к тому же, можно приготовить очень легко и быстро.
Ингредиенты:
- багет
- 200 г сыра фета
- 200 г крабовых палочек
- 20-25 маслин
- небольшой пучок укропа
Способ приготовления:
- Багет или другой вкусный хлеб тоненько нарезаем. Выкладываем кусочки на противень, застеленный пергаментом.
- Запекаем в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. Цель – подсушить хлеб до золотистости, это займет примерно 10 минут.
- Мелко режем крабовые палочки (1-2 штуки оставляем для декора). Крышим также маслины и укроп.
- Сыр разминаем вилкой. Смешиваем их с нарезанными крабовыми палочками, маслинами и укропом.
- Подсушенный хрустящий хлеб выкладываем на тарелку. Сверху выкладываем крабовую массу и украшаем крабовыми палочками, которые перед этим нарезали аккуратными шайбками.
Это интересная закуска не только на праздничный стол, но и на каждый день. Кстати, мы рассказывали, как приготовить сытный паштет из фасоли.