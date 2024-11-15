В Україні взялися за відомого військового блогера, який привласнив гроші зі збору для ЗСУ

Блогер та колишній військовий вкрав понад 350 тисяч гривень зі зборів на ЗСУ

У Вінниці правоохоронні органи повідомили про підозру у шахрайстві відомому блогеру та колишньому військовослужбовцю Владиславу Гранецькому-Стафійчуку, він же Влад Сорд.

Про це повідомили у Національній поліції України. За даними слідства, 2022 року на своїй сторінці у соцмережах Стафійчук організував збори грошей на постачання зброї та безпілотних літальних апаратів для однієї з частин Збройних сил України.

На своїй сторінці в соціальних мережах він написав, що має можливість купити п’ять мінометів іноземного виробництва. Загальна вартість – близько 3,5 мільйона гривень.

Однак в подальшому він витратив частину зібраних грошей на особисті потреби. Слідство встановило, що Сорд залишив собі щонайменше 350 тисяч гривень.

Правоохоронці вирахували його місце проживання у Вінниці та прийшли туди. Знайшовши Стафійчука, вони висунули йому підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене у великих розмірах). За це передбачено штраф або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою — про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, на Черкащині затримали 28-річного рекетира, який виманював гроші у сімей зниклих військових.