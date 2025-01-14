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Козорогам – щасливий шанс, Дівам – поганий настрій: гороскоп Таро на 15 січня 2025 року

Автор
Наталя Граковська
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Гороскоп Таро, на що чекати 15 січня
Гороскоп Таро, на що чекати 15 січня. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Дійте обдумано, зберігайте гармонію у відносинах з оточуючими

Середа для багатьох знаків може стати днем важливих змін та можливостей опрацювати помилки минулого. 15 січня деяким знакам варто бути уважнішими до грошей та своїх планів, а іншим надасться шанс для нових починань чи налагодження стосунків. Цього дня варто бути обачними, уникати конфронтацій та приймати рішення із ясною головою.

Такий прогноз дають карти Таро, які випали у розкладі на 15 січня. "Телеграф" пропонує дізнатися, на що чекати саме вам.

Овен — Лицар мечів

Ця карта попереджає про несподівані, раптові події та можливо про конфлікт. Водночас якщо ви будете готові, діяти рішуче, холоднокровно, і не ігноруватимете поради оточуючих, Ви обов’язково просунетеся у своїх планах цього тижня.

Телець — Двійка жезлів

З цією картою у вас може вийти реалізувати все задумане, і ваші дії принесуть успіх. Але уникайте надто поспішних рішень, це може вийти вам боком.

Близнюки — Закохані

Ця карта каже, що цього дня Вам може знадобитися ухвалити якесь рішення. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, серця і розуму, вони будуть у гармонії один з одним і підкажуть правильну відповідь. Саме час склеїти розбите, відновити зруйноване, помиритись з тими, з ким у сварці.

Рак — перевернутий Король мечів

У цьому положенні карта попереджає про сварки, несправедливість та проблеми із законом. Можливо, Вас хтось обдурить. Будьте обережні з незнайомцями та тримайте плани при собі.

Лев — Імператор

Перший день тижня може принести Вам багато можливостей для реалізації у всіх сферах життя. Не бійтеся відстоювати свою думку і йти до своєї мети — успіх буде на Вашому боці.

Діва – перевернута Сила

У цьому положенні карта каже, що Ви можете бути й з собою не в ладі, і з іншими раді зробити конфлікт. Постарайтеся протягом дня тримати себе в вуздечку і не йти напролом, інакше буде тільки гірше.

Терези — перевернутий Туз пентаклів

Це карта багатства, успіху у справах та матеріального щастя, однак у перевернутому положенні вона вказує ще й на те, що все це може бути втрачено. Краще утримайтеся поки що від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.

Скорпіон — Лицар жезлів

На вас чекають зміни, і зовсім не обов’язково вони будуть приємними. Можливі сварки та несподіванки, проте водночас вони можуть відкрити нові можливості для зростання. Також ця карта може вказувати на швидкий переїзд.

Стрілець — Трійка кубків

Коротко значення цієї карти можна описати як "щасливий кінець". Незабаром якась сумна ситуація у Вашому житті зміниться на краще. Це може бути одужання від хвороби, примирення з близькою людиною, розв'язання проблем із роботою тощо.

Козоріг — Вісімка жезлів

Ця карта ще відома як "Швидкість", вона символ натхнення, осяяння, творчого успіху. Вам може повернутися щасливий шанс, так що постарайтеся встигнути схопити успіх за хвіст.

Водолій — Паж жезлів

Ви можете бути на підйомі, чекайте на щось несподіване і приємне, — це може бути вигідна пропозиція, приємне знайомство з молодим представником вогненної стихії, або повноцінна авантюра.

Риби — Король кубків

Це надзвичайно хороша карта, яка передбачає кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість, — насолоджуйтеся цим днем, такі зараз рідко кому випадають. Також є шанс, що сьогодні Ви зустрінете когось особливого.

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