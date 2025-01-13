Якщо багато витратили на свята: 5 порад, як відновити бюджет

Сформуйте звичку відкладати хоча б невеликі суми

Після різдвяно-новорічних свят у багатьох українців значно спустошуються гаманці. Адже на приготування смачних страв і святковий декор витрачається не мало коштів. У січні цілком реально стабілізувати свій фінансовий стан.

"Телеграф" пропонує кілька простих порад, як швидко назбирати кошти після витрат на свята.

Продайте всі непотрібні речі, які роками зберігаються у квартирі. Перегляньте шафи, поверхні, комори. Для продажу предметів скористайтеся онлайн-платформами.

Скоротіть походи у кіно і кафе до мінімуму або повністю. Замість цього готуйте і дивіться фільми в домашній атмосфері.

Почніть відкладати бодай 5-10% з кожної зарплатні. Навіть невеликі внески допоможуть сформувати фінансову подушку.

Користуйтеся програмами кешбеку у банкінгу. Це допоможе повертати частину коштів з покупок.

Ставте чіткі фінансові цілі, тоді буде простіше заощаджувати. Наприклад, на літню відпустку, абонемент у спортзал чи концерт улюбленого артиста.

Раніше "Телеграф" розповідав, від яких звичок слід відмовитись, аби мати змогу накопичувати гроші. Це дуже прості дії, які може зробити кожен.