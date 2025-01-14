Козерогам — счастливый шанс, Девам — плохое настроение: гороскоп Таро на 15 января 2025 года

Действуйте обдуманно, сохраняйте гармонию в отношениях с окружающими

Среда для многих знаков может стать днем важных перемен и возможности проработать ошибки прошлого. 15 января некоторым знакам стоит быть внимательнее к деньгам и своим планам, а другим предоставится шанс для новых начинаний или налаживания отношений. В этот день стоит быть осмотрительными, избегать конфронтаций и принимать решения с ясной головой.

Такой прогноз дают карты Таро, которые выпали в раскладе на 15 января. "Телеграф" предлагает узнать, чего ожидать именно вам.

Овен — Рыцарь мечей

Эта карта предупреждает о неожиданных, внезапных событиях и возможно о конфликте. В то же время, если вы будете готовы, действовать решительно, хладнокровно, и не станете игнорировать советы окружающих, Вы обязательно продвинетесь в своих планах на этой неделе.

Телец — Двойка жезлов

С этой картой у вас может получиться реализовать все задуманное, и действия ваши принесут успех. Но избегайте слишком скоропалительных решений, это может выйти вам боком.

Близнецы — Влюбленные

Эта карта говорит, что в этот день Вам может понадобиться принять какое-то решение. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, сердцу и уму, — они будут в гармонии друг с другом и подскажут правильный ответ. Самое время склеить разбитое, восстановить разрушенное, помириться с теми, с кем в ссоре.

Рак — перевернутый Король мечей

В этом положении карта предупреждает про ссоры, несправедливость и проблемы с законом. Возможно Вас кто-то обманет. Будьте осторожны с незнакомцами и держите планы при себе.

Лев — Император

Первый день недели может принести Вам массу возможностей для реализации во всех сферах жизни. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения и идти к своей цели, — удача будет на Вашей стороне.

Дева — перевернутая Сила

В этом положении карта говорит, что Вы можете быть и с собой не в ладу, и с другими рады учинить конфликт. Постарайтесь в течение дня держать себя в узде и не идти напролом, иначе будет только хуже.

Весы — перевернутый Туз пентаклей

Это карта богатства, успеха в делах и материального благополучия, однако в перевернутом положении она указывает еще и на то, что все это может быть потеряно. Лучше воздержитесь пока от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.

Скорпион — Рыцарь жезлов

Вас ждут перемены, и совсем не обязательно они будут приятными. Возможны ссоры и неожиданности, однако в то же время они могут открыть новые возможности для роста. Также эта карта может указывать на скорый переезд.

Стрелец — Тройка кубков

Коротко значение этой карты можно описать как "счастливый конец". Скоро какая-то печальная ситуация в Вашей жизни изменится к лучшему. Это может быть выздоровление от болезни, примирение с близким человеком, решение проблем с работой и т.д.

Козерог — Восьмерка жезлов

Это карта еще известна как "Скорость", — она символ вдохновения, озарения, творческого успеха. В начале недели Вам может подвернуться счастливый шанс, так что постарайтесь успеть схватить удачу за хвост.

Водолей — Паж жезлов

Вы можете быть на подъеме, ожидайте чего-то неожиданного и приятного, — это может быть выгодное предложение, приятное знакомство с молодым представителем огненной стихии, или полноценная авантюра.

Рыбы — Король кубков

Это на редкость хорошая карта, которая предсказывает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость, — насладитесь этим днем, такие сейчас редко кому выпадают. Также есть шанс, что сегодня Вы повстречаете кого-то особенного.