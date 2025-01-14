Укр

Козерогам — счастливый шанс, Девам — плохое настроение: гороскоп Таро на 15 января 2025 года

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Гороскоп Таро, чего ждать 15 января
Гороскоп Таро, чего ждать 15 января. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Действуйте обдуманно, сохраняйте гармонию в отношениях с окружающими

Среда для многих знаков может стать днем важных перемен и возможности проработать ошибки прошлого. 15 января некоторым знакам стоит быть внимательнее к деньгам и своим планам, а другим предоставится шанс для новых начинаний или налаживания отношений. В этот день стоит быть осмотрительными, избегать конфронтаций и принимать решения с ясной головой.

Такой прогноз дают карты Таро, которые выпали в раскладе на 15 января. "Телеграф" предлагает узнать, чего ожидать именно вам.

Овен — Рыцарь мечей

Эта карта предупреждает о неожиданных, внезапных событиях и возможно о конфликте. В то же время, если вы будете готовы, действовать решительно, хладнокровно, и не станете игнорировать советы окружающих, Вы обязательно продвинетесь в своих планах на этой неделе.

Телец — Двойка жезлов

С этой картой у вас может получиться реализовать все задуманное, и действия ваши принесут успех. Но избегайте слишком скоропалительных решений, это может выйти вам боком.

Близнецы — Влюбленные

Эта карта говорит, что в этот день Вам может понадобиться принять какое-то решение. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, сердцу и уму, — они будут в гармонии друг с другом и подскажут правильный ответ. Самое время склеить разбитое, восстановить разрушенное, помириться с теми, с кем в ссоре.

Рак — перевернутый Король мечей

В этом положении карта предупреждает про ссоры, несправедливость и проблемы с законом. Возможно Вас кто-то обманет. Будьте осторожны с незнакомцами и держите планы при себе.

Лев — Император

Первый день недели может принести Вам массу возможностей для реализации во всех сферах жизни. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения и идти к своей цели, — удача будет на Вашей стороне.

Дева — перевернутая Сила

В этом положении карта говорит, что Вы можете быть и с собой не в ладу, и с другими рады учинить конфликт. Постарайтесь в течение дня держать себя в узде и не идти напролом, иначе будет только хуже.

Весы — перевернутый Туз пентаклей

Это карта богатства, успеха в делах и материального благополучия, однако в перевернутом положении она указывает еще и на то, что все это может быть потеряно. Лучше воздержитесь пока от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.

Скорпион — Рыцарь жезлов

Вас ждут перемены, и совсем не обязательно они будут приятными. Возможны ссоры и неожиданности, однако в то же время они могут открыть новые возможности для роста. Также эта карта может указывать на скорый переезд.

Стрелец — Тройка кубков

Коротко значение этой карты можно описать как "счастливый конец". Скоро какая-то печальная ситуация в Вашей жизни изменится к лучшему. Это может быть выздоровление от болезни, примирение с близким человеком, решение проблем с работой и т.д.

Козерог — Восьмерка жезлов

Это карта еще известна как "Скорость", — она символ вдохновения, озарения, творческого успеха. В начале недели Вам может подвернуться счастливый шанс, так что постарайтесь успеть схватить удачу за хвост.

Водолей — Паж жезлов

Вы можете быть на подъеме, ожидайте чего-то неожиданного и приятного, — это может быть выгодное предложение, приятное знакомство с молодым представителем огненной стихии, или полноценная авантюра.

Рыбы — Король кубков

Это на редкость хорошая карта, которая предсказывает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость, — насладитесь этим днем, такие сейчас редко кому выпадают. Также есть шанс, что сегодня Вы повстречаете кого-то особенного.

Теги:
#Ежедневный гороскоп #Гороскопы #Гороскоп Таро