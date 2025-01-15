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Готовится просто — получается удивительной: как вкусно запечь рыбу (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Сочная, вкусная и ароматная рыбка
Сочная, вкусная и ароматная рыбка. Фото 1000.menu

Блюдо непременно понравится близким

Хозяйки любят простые блюда за скорость в приготовлении и при этом часто они получаются вкусными. Так, можно приготовить бюджетные котлеты с крабовыми палочками или же обратить внимание на рецепт запеченной рыбы.

Рыбка в соусе из сливочного масла получается очень нежной. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ponomar_valeriy".

Как приготовить рыбу во вкусном соусе

Ингредиенты:

  • глось – 2 шт.;
  • чабрец – 2 веточки;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • черный перец и соль – по вкусу;
  • сливочное масло – 50 г;

Способ приготовления:

1.Срезать филе с позвоночника и кожи, просушить влажными полотенцами.

2.Сливочное масло смешать со специями, масло должно быть мягким.

3.По желанию можно добавить свежий базилик и лимонную цедру.

4. Запечь в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут.

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#Запекание #Риба #Готовим дома