Готовится просто — получается удивительной: как вкусно запечь рыбу (видео)
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Блюдо непременно понравится близким
Хозяйки любят простые блюда за скорость в приготовлении и при этом часто они получаются вкусными. Так, можно приготовить бюджетные котлеты с крабовыми палочками или же обратить внимание на рецепт запеченной рыбы.
Рыбка в соусе из сливочного масла получается очень нежной. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "ponomar_valeriy".
Как приготовить рыбу во вкусном соусе
Ингредиенты:
- глось – 2 шт.;
- чабрец – 2 веточки;
- чеснок – 2 зуб.;
- черный перец и соль – по вкусу;
- сливочное масло – 50 г;
Способ приготовления:
1.Срезать филе с позвоночника и кожи, просушить влажными полотенцами.
2.Сливочное масло смешать со специями, масло должно быть мягким.
3.По желанию можно добавить свежий базилик и лимонную цедру.
4. Запечь в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут.