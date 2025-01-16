Разом з Фреймут і Скрипкою: 15 років тому Девід Лінч садив дерева у Боярці (фото)

Ці архівні фото 2009 року можуть зворушити

Цього четверга стало відомо про смерть 78-річного оскароносного режисера, сценариста та актора Девіда Лінча. Творець фільмів "Людина-слон", "Малхолланд Драйв", а також культового серіалу "Твін Пікс" любив український народ і часто приїжджав до нашої країни.

Вперше Лінч відвідав Київ у 2009 році. 15 квітня "оскароносець" приїхав до Боярки Київської області, де його супроводжував тодішній мер міста Тарас Добрівський. Тоді американський режисер посадив перше дерево на території майбутнього парку. На його честь одну з алей парку назвали ім’ям Лінча.

Цікаво, що допомагали Девіду у цій справі зірки українського шоубізнесу: Олег Скрипка, EL Кравчук, Ольга Фреймут, Олександр Педан та інші. Ця подія була частиною його місії, пов’язаної з просуванням медитації, якою захоплювався кінорежисер.

"Українці чудові. Вони розумні, незламні, вони добре мислять і діють, люблять працювати і доводити справи до завершення, а ще вони розуміються на розвагах. Я хотів би знову відвідати Україну. Усі, кого я зустрічав під час моїх візитів, мені сподобалися як люди. А також я переконався, що жінки в Україні справді гарні. Бажаю українцям всього найкращого", — раніше заявив режисер.

EL Кравчук та Девід Лінч. Фото: obozrevatel.com

Режисер роздавав автографи охочим. Фото: obozrevatel.com

Олександр Педан і Ольга Фреймут були на зустрічі з Лінчем. Фото: obozrevatel.com

2017 року Девід Лінч знову відвідав Україну, щоб відкрити представництво свого благодійного фонду David Lynch Foundation, мета якого поширювати техніку трансцендентальної медитації. Цього ж року він зустрівся з президентом Петром Порошенком.

Петро Порошенко та Девід Лінч у 2017 році

Нагадаємо, що в лютому 2022 року Лінч висловив підтримку Україні, звернувшись через свій YouTube-канал до керівництва Росії із закликом припинити агресію та руйнування на українській території.