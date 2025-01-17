Как избавиться от долгов. Простые лайфхаки по финансовой грамотности и дисциплине
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Не обязательно жестко экономить
Избавление от долгов может показаться сложной задачей, но правильный подход и дисциплина помогут вам быстро достичь финансовой свободы. Следует придерживаться некоторых правил.
Долги не приговор, и даже через несколько месяцев можно сделать значительный прогресс в их погашении. "Телеграф" расскажет, как именно.
Как погасить все долги
Проанализируйте свое финансовое состояние
- Составьте список всех долгов. Запишите сумму каждого долга, процентную ставку, малый платеж и крайний срок погашения.
- Оцените свои доходы и расходы. Поймите, куда идет ваш бюджет и определите, какие расходы можно сократить.
Метод "снежного кома" или "лавины"
- Метод "снежного кома". Сначала закрывайте самые маленькие долги, постепенно переходя к большим. Это дает психологический эффект победы.
- Метод "лавины". Сначала выплачивайте долги с высокими процентными ставками, что экономит деньги в долгосрочной перспективе.
Установите четкий бюджет
- Выделите фиксированную сумму на погашение долгов ежемесячно.
- Уменьшите расходы на развлечения, одежду или другие необязательные покупки.
Избегайте новых долгов
- Откажитесь от кредитных карт. Используйте только доступные средства.
- Планируйте крупные покупки только после погашения долгов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как "выжить" после праздников. Мы собрали для вас самые лучшие финансовые советы на январь.