Курили наші діди: радянські цигарки "Ватра" можна продати за ціною чашки кави

Продавець пропонує їх для колекціонерів

У мережі продаються цигарки "Ватра". Пачку тютюнових виробів можна придбати за 100 гривень.

Цигарки були виготовлені ще в СРСР. Відповідне оголошення опубліковано на популярному сайті купівлі-продажу.

У публікації наголошується, що радянські цигарки "Ватра" продаються для колекціонування. Рік їх випуску, як і фабрика-виробник, не вказані.

Також розміщено фото пачок з тютюновими виробами різного ступеня збереження. Деякі упаковки трохи вицвіли, на інших попливла фарба.

Варто зазначити, що цигарки "Ватра" випускалися в СРСР протягом понад 40 років багатьма тютюновими фабриками, проте всі вони знаходилися на території України.

Кожна пачка містила двадцять цигарок без фільтра 3 класу, щільно набитих тютюном.

Картонні пачки з ворсистою поверхнею, яку можна назвати "крафтовою", прикрашали сокирою з орнаментом та стилізованим полум’ям відповідно до назви. Зі зворотного боку упаковки друкувалася назва фабрики та ціна, яка становила 25 копійок.

Дизайн ніколи не змінювався незалежно від місця випуску. Якщо якісь відмінності й були, то в основному вони виявлялися у відсутності деяких базових кольорів через дефіцит потрібних чорнил.

Нагадаємо, в Україні продають магнітофон VESNA M-212 S-4 за 5 тисяч гривень. Пристрій повністю укомплектований та не був в експлуатації.