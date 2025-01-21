Нагадає про вашу молодість або батьків: за раритетну знахідку можна отримати непогану суму

Касетні магнітофони "Весна" були однією з найпопулярніших у Радянському Союзі марок

Речі, які було вироблено у Радянському Союзі, що припинив своє існування у 1991-у році, в наші дні можна продати за немаленькі гроші. В Україні продають магнітофон VESNA M-212 S-4 за 5 тисяч гривень.

Оголошення про продаж магнітофона розміщено на сайті Violity. Продавець перебуває в місті Вишгород Київської області. Він вказав, що пристрій новий та без дефектів. Магнітофон повністю укомплектований, він не експлуатувався.

В комплекті йде інструкція з експлуатації з гарантією. В ній вказано, що магнітофон було вироблено у серпні 1991 року. Продавець готовий передати його покупцю при особистій зустрічі, чи відправити поштою.

За лотом стежать 20 людей. Магнітофон було виставлено на аукціон 15 січня, торги триватимуть до 22 січня. Ставок поки що ніхто не зробив.

"Весна" — торгова марка транзисторних магнітофонів, що вироблялися в СРСР з 1963 до початку 1990-х років у Києві та Запоріжжі. Касетні магнітофони "Весна" були однією з найпопулярніших у Радянському Союзі марок.

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