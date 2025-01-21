Курили наши деды: советские сигареты "Ватра" можно продать по цене чашки кофе

Продавец предлагает их для коллекционеров

В сети продаются сигареты "Ватра". Пачку табачных изделий можно купить за 100 гривен.

Сигареты были произведены еще в СССР. Соответствующее объявление опубликовано на популярном сайте купли-продажи.

В публикации отмечается, что советские сигареты "Ватра" продаются для коллекционирования. Год их выпуска, как и фабрика-производитель не указаны.

Также размещено фото пачек с табачными изделиями разной степени сохранности. Некоторые упаковки немного выцвели, на других – поплыла краска.

Стоит отметить, что сигареты "Ватра" выпускались в СССР на протяжении более 40 лет многими табачными фабриками, однако все они находились на территории Украины.

Каждая пачка содержала двадцать сигарет без фильтра 3 класса, плотно набитых табаком.

Картонные пачки с ворсистой поверхностью, которую можно назвать "крафтовой", украшались топором с орнаментом и стилизованным пламенем в соответствии с названием. С обратной стороны упаковки печаталось название фабрики и цена, которая составляла 25 копеек.

Дизайн никогда не менялся независимо от места выпуска. Если какие-то отличия и имелись, то в основном они проявлялись в отсутствии некоторых базовых цветов из-за дефицита нужных чернил.

Напомним, в Украине продают магнитофон VESNA M-212 S-4 за 5 тысяч гривен. Устройство полностью укомплектовано и не было в эксплуатации.