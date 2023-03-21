Іменини Наталії у 2025 році: усі дні, коли Ната святкує День ангела

Напевно, кожен має хоч одну знайому Наталю.

Ім’я Наталя дуже красиве та давнє, а ще дуже поширене в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, звідки воно взялося і коли всі Дні ангела Наталії протягом року.

Значення імені Наталія

Вважається, що ім’я Наталія походить від латинського "natalis", що означає "рідна". Також воно може брати початок від "natus" або "dies natalis", що означає "та, що має відношення до народження", "різдвяна", "народжена на Різдво".

Зустрічаються такі форми імені, як Наталя, Наташа, Натуня, Тата, Татуся, Ната, Натаха, Наталі, Наталка, Наточка.

Цікаво, що саме ім’я Наталя з’явилося на початку християнства, проте на території сучасної України воно стало популярним лише після п’єси Івана Котляревського "Наталка Полтавка".

Серед відомих українок з ім’ям Наталя гідні згадки такі як письменниця, організатор жіночого руху Наталія Кобринська, письменниця Наталена Корольова, співачка Наталія Могилевська, актриса Наталія Ужвій, поетеса Наталія Забіла.

Заведено вважати, що носії імені Наталя зазвичай чесні, морально стійкі, працьовиті, мають почуття власної гідності та легко досягають успіху. Також Наталії дуже сімейні та дуже уразливі, від критики у них опускаються руки.

Коли День ангела Наталії?

Носії імені Наталя святкують іменини один раз на рік за церковним православним календарем:

26 серпня, — свята мучениця Наталія Нікомідійська, дружина мученика Адріана Нікомідійського.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому дарувати коханій телефон на свято, — погана ідея, згідно з народними прикметами.