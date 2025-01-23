Відомий юрист заявив, що НАБУ "розвалює" справу Шабуніна та інших наближених осіб: "Бюро час ліквідовувати"

Український юрист Ростислав Кравець вважає, що НАБУ потрібно ліквідувати, оскільки воно покриває наближених осіб, які знищують незалежність та суверенітет України. Так він відреагував на ухвалу суду, який скасував постанову про закриття кримінального провадження щодо Шабуніна.

"НАБУ діє за принципом "на нет и суда нет", коли справи стосуються наближених до нього осіб або тих, хто на замовлення іноземців знищують незалежність та суверенітет України й підривають обороноздатність. НАБУ треба ліквідовувати. Не потрібні в Україні розвідувальні органи інших країн", – зазначив Кравець.

Він процитував ухвалу слідчого судді ВАКС, з якої випливає, що у справі Шабуніна, який отримував грошове забезпечення та додаткову винагороду, але не зʼявлявся у військовій частині, детектив НАБУ Бірюков недбало провів досудове розслідування. Зокрема, він не дослідив усіх ознак кримінальних правопорушень. Зважаючи на це, суддя скасував постанову детектива про закриття цього кримінального провадження.