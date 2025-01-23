Известный юрист заявил, что НАБУ "разваливает" дело Шабунина и других приближенных лиц: "Бюро пора ликвидировать"

Украинский юрист Ростислав Кравец считает, что НАБУ нужно ликвидировать, поскольку оно покрывает приближенных лиц, котрые уничтожают независимость и суверенитет Украины. Так он отреагировал на решение суда, который отменил постановление о закрытии уголовного производства относительно Шабунина.

"НАБУ действует по принципу "на нет и суда нет", когда дела касаются приближенных к нему лиц или тех, кто по заказу иностранцев уничтожает независимость и суверенитет Украины и подрывает обороноспособность. НАБУ нужно ликвидировать. Не нужны в Украине разведывательные органы других стран", – отметил Кравец.

Он процитировал решение следственного судьи ВАКС, из которого следует, что по делу Шабунина, получавшего денежное довольствие и дополнительное вознаграждение, но не появлявшегося в воинской части, детектив НАБУ Бирюков небрежно провел досудебное расследование. В частности, он не исследовал все признаки уголовных правонарушений. Судя по этому, судья отменил постановление детектива о закрытии этого уголовного производства.