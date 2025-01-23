Цей "Фірмовий" салат робить фурор на святковому столі: його точно варто приготувати (відео)

Чудовий салат на свято і на кожен день

Взимку хочеться додати в раціон більше яскравих барв. Ми розповідали, як приготувати іспанську фрітату. Тепер поділимось рецептом апетитного салату.

Він дуже простий, але смачний. Цю закуску можна готувати як до святкового столу, так і на кожен день. Рецептом "Фірмового" салату поділились у кулінарному блозі katia_cooking_.

Інгредієнти:

Сир косичка — 1 шт

Яйце — 1 шт

Половина солодкого перцю

Мариновані огірки — 80г

Кукурудза — 80 г

Куряче філе — 1 шт

Грецький йогурт — 2 ст. л.

Гірчиця — 1ч. л.

Зелень — до смаку

Спосіб приготування:

Куряче філе відварюємо до готовності у підсоленій воді. По можливості залишаємо його у бульйоні до вистигання. Нарізаємо його кубиком, перекладаємо у миску. Яйце відварюємо та чистимо від шкарлупи. Нарізаємо та перекладаємо до м’яса. Сир косичка нарізаємо дрібним кубиком. Огірочки також кришимо. Все додаємо до курки. Нарізаємо у миску солодкий перець. З кукурудзи зціджуємо воду, просушуємо зерна і теж додаємо. Заправляємо йогуртом, гірчицею. Додаємо подрібнену зелень та ретельно перемішуємо.

Солити салат не потрібно, адже сир та огірки уже солоні. До смаку можна додати трохи перцю. Також ми ділились рецептом дуже смачної запіканки на кожен день.