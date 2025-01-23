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Этот "Фирменный" салат производит фурор на праздничном столе: его точно стоит приготовить (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитный салатик с сыром и курицей
Аппетитный салатик с сыром и курицей. Фото Скриншот из видео

Прекрасный салат на праздник и на каждый день

Зимой хочется добавить в рацион больше ярких красок. Мы говорили, как приготовить испанскую фритату. Теперь поделимся рецептом аппетитного салата.

Он очень прост, но вкусен. Эту закуску можно готовить как к праздничному столу, так и каждый день. Рецептом "Фирменного" салата поделились в кулинарном блоге katia_cooking_.

Ингредиенты:

  • Сыр косичка — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт
  • Половина сладкого перца
  • Маринованные огурцы — 80г
  • Кукуруза — 80 г
  • Куриное филе — 1 шт.
  • Греческий йогурт – 2 ст. л.
  • Горчица – 1ч. л.
  • Зелень — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриное филе отвариваем до готовности в подсоленной воде. По возможности оставляем его в бульоне до остывания. Нарезаем его кубиком, перекладываем в миску.
  2. Яйцо отвариваем и чистим от скорлупы. Нарезаем и перекладываем мясо.
  3. Сыр косички нарезаем мелким кубиком. Огурчики тоже крошим. Все добавляем к курице.
  4. Нарезаем в миску сладкий перец. С кукурузы сцеживаем воду, просушиваем зерна и тоже добавляем.
  5. Заправляем йогуртом, горчицей. Добавляем измельченную зелень и тщательно перемешиваем.

Солить салат не нужно, ведь сыр и огурцы уже соленые. По вкусу можно добавить немного перца. Также мы делились рецептом вкуснейшей запеканки на каждый день.

Теги:
#Рецепт #Сыр #Салат #Курятина #Закуска