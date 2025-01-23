Этот "Фирменный" салат производит фурор на праздничном столе: его точно стоит приготовить (видео)
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Прекрасный салат на праздник и на каждый день
Зимой хочется добавить в рацион больше ярких красок. Мы говорили, как приготовить испанскую фритату. Теперь поделимся рецептом аппетитного салата.
Он очень прост, но вкусен. Эту закуску можно готовить как к праздничному столу, так и каждый день. Рецептом "Фирменного" салата поделились в кулинарном блоге katia_cooking_.
Ингредиенты:
- Сыр косичка — 1 шт.
- Яйцо — 1 шт
- Половина сладкого перца
- Маринованные огурцы — 80г
- Кукуруза — 80 г
- Куриное филе — 1 шт.
- Греческий йогурт – 2 ст. л.
- Горчица – 1ч. л.
- Зелень — по вкусу
Способ приготовления:
- Куриное филе отвариваем до готовности в подсоленной воде. По возможности оставляем его в бульоне до остывания. Нарезаем его кубиком, перекладываем в миску.
- Яйцо отвариваем и чистим от скорлупы. Нарезаем и перекладываем мясо.
- Сыр косички нарезаем мелким кубиком. Огурчики тоже крошим. Все добавляем к курице.
- Нарезаем в миску сладкий перец. С кукурузы сцеживаем воду, просушиваем зерна и тоже добавляем.
- Заправляем йогуртом, горчицей. Добавляем измельченную зелень и тщательно перемешиваем.
Солить салат не нужно, ведь сыр и огурцы уже соленые. По вкусу можно добавить немного перца. Также мы делились рецептом вкуснейшей запеканки на каждый день.