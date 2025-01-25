Не долар і не євро: названо найстарішу валюту світу, яка залишається в обігу

Це одна з найсильніших та найстійкіших валют на міжнародній арені

Валюта Сполученого Королівства Британії – це фунт стерлінгів. Саме він є найдавнішою грошовою одиницею, яку продовжують активно використовувати й досі.

Історія фунта стерлінгів бере свій початок у далекому 8 столітті, а банк Англії, що регулює обіг готівки в країні, багато разів за історію свого існування змінював дизайн банкнот.

"Телеграф" розповідає читачам цікаві факти про фунти стерлінгів та розкриває етапи його становлення.

Історія становлення фунта стерлінгів

Історія фунта стерлінга бере свій початок у далекому XVIII столітті. Деякі джерела вважають, що назва грошової одиниці на етапі становлення спочатку означала буквально "фунт чистого срібла". Це пов'язано зі "стерлінгом" — давньою англійською срібною монетою. Так, 240 монет карбувалися з 1 фунта срібла. Великі покупки виражали у "фунтах стерлінгів".

З іншого боку це був спосіб перевірки повноцінності монет — якщо маса 240 монет не дорівнює 1 фунту, монети могли бути фальшивими або занадто зношеними.

Назва остаточно закріплюється за грошовою одиницею з 1694 року, коли Банк Англії вперше починає випуск банкнот. А 1707 року фунт стерлінгів став офіційною валютою Великої Британії.

На сьогодні саме ця валюта вважається однією з найпопулярніших і найсильніших валют на міжнародній арені.

Фунт стерлінгів у сучасній економіці світу

Фунт стерлінгів сьогодні — це одна з основних резервних валют світу. Вона знаходиться на 5 місці серед найсильніших валют світу в 2025 році, поступаючись лише Кувейтському динару, Бахрейнському динару, ріалу Омана і Йорданському динару.

Сучасні фунти мають безліч ступенів захисту та виготовляються з матеріалів, що гарантують довговічність готівки. Як дрібна розмінна монета в Англії використовуються пенні і фунт стерлінгів складається зі 100 пенсів.

У Сполученому Королівстві Британії наразі випускаються банкноти номіналом 5, 10, 20 і 50 фунтів.

Британський фунт стерлінгів вважається третьою з найбільш поширених валют світу, поступаючись американському долару і євро.

Курс фунта стерлінгів вважається стійким, що дає змогу розраховувати його співвідношення до будь-якої валюти світу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що таке долари з "зірочками" і в чому їхня особливість. Як виявилося, за подібними "зірковими" доларами полюють колекціонери по всьому світу і такі банкноти можна продати на спеціальних аукціонах за ціною, вищою за їхню номінальну вартість.