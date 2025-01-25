Не доллар и не евро: названа самая старая валюта мира, которая остается в обращении

Это одна из самых сильных и устойчивых валют на международной арене

Валюта Соединенного Королевства Британии — это фунт стерлингов. Именно он является древнейшей денежной единицей, которую продолжают активно использовать и по сей день.

История фунта стерлингов берет свое начало в далеком 8 веке, а банк Англии, регулирующий обращение наличных денег в стране, множество раз за историю своего существования изменял дизайн банкнот.

"Телеграф" рассказывает читателям интересные факты о фунтах стерлингов и раскрывает этапы его становления.

История становления фунта стерлингов

История фунта стерлинга берет свое начало в далеком XVIII веке. Некоторые источники считают, что название денежной единицы на этапе становления первоначально означало буквально "фунт чистого серебра". Это связано со "стерлингом" — древней английской серебряной монетой. Так, 240 монет чеканились из 1 фунта серебра. Крупные покупки выражали в "фунтах стерлингов".

С другой стороны это был способ проверки полновесности монет — если масса 240 монет не равна 1 фунту, монеты могли быть фальшивыми или слишком изношенными.

Название окончательно закрепляется за денежной единицей с 1694 года, когда Банк Англии впервые начинает выпуск банкнот. А в 1707 году фунт стерлингов стал официальной валютой Великобритании.

На сегодняшний день именно эта валюта считается одной из самых популярных и самых сильных валют на международной арене.

Фунт стерлингов в современной экономике мира

Фунт стерлингов сегодня — это одна из основных резервных валют мира. Она находится на 5 месте среди самых сильных валют мира в 2025 году, уступая лишь Кувейтскому динару, Бахрейнскому динару, Оманскому риалу и Иорданскому динару.

Современные фунты имеют множество степеней защиты, изготавливаются из материалов, гарантирующих долговечность наличности. В качестве мелкой разменной монеты в Англии используются пенни и фунт стерлингов состоит из 100 пенсов.

В ходу сегодня в Соединенном Королевстве Британии существуют банкноты номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов.

Британский фунт стерлингов считается третьей из числа наиболее распространенных валют мира, уступая американскому доллару и евро.

Курс фунта стерлингов считается устойчивым, что позволяет рассчитывать его соотношение к любой валюте мира.

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