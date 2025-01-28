Така закуска здивує близьких: як приготувати рулетики зі скумбрії з апельсином (відео)

Цікава закуска для любителів рибних страв

Скумбрія – це ідеальний вибір для запікання. Ця риба чудово поєднується з різними маринадами та начинками.

Проте оригінальним рішенням стане використання апельсина, який надасть страві яскравий смак і зробить її ще більш соковитою. Рецепт соковитої скумбрії, запеченої з апельсином, представлений на Instagram-сторінці "katarina_movchan".

Як приготувати рулетики зі скумбрії

Інгредієнти:

скумбрія – 2 шт.;

апельсин – 1 шт.;

майонез – 4 ч. л.;

сіль та перець – за смаком;

Спосіб приготування:

1.Розігріти духовку до 180 градусів.

2.Деревʼяні шпажки залити водою, щоб вони не горіли при випічці.

3.Картоплю добре вимити, порізати на довільні шматочки, додати сіль, перець та трішки олії.

4.Перемішати, висипати в форму для запікання та поставити в духовку.

5.З апельсина зрізати шкірку та розрізати на 8 частинок.

6.Скумбрію почистити, помити, вирізати голову та хвіст.

7.Розрізати навпіл, вийняти хребет та всі кісточки.

8.Додати до риби сіль, перець та на кожну половинку 1 чайну ложку майонезу.

9.Натерти рибу спеціями та майонезом.

10.Розрізати навпіл поздовж.

11.На край зі сторони хвоста покласти апельсин, закрутити рулет та насадити на шпажку. Потім приєднати рулетик з іншої частини рибки — по 2 рулетики на шпажку. Так повторити з усіма інгредієнтами.

12.Вийняти форму з картоплею та викласти зверху рулети. Запікати все разом 20-25 хвилин.