Така закуска здивує близьких: як приготувати рулетики зі скумбрії з апельсином (відео)
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Цікава закуска для любителів рибних страв
Скумбрія – це ідеальний вибір для запікання. Ця риба чудово поєднується з різними маринадами та начинками.
Проте оригінальним рішенням стане використання апельсина, який надасть страві яскравий смак і зробить її ще більш соковитою. Рецепт соковитої скумбрії, запеченої з апельсином, представлений на Instagram-сторінці "katarina_movchan".
Як приготувати рулетики зі скумбрії
Інгредієнти:
- скумбрія – 2 шт.;
- апельсин – 1 шт.;
- майонез – 4 ч. л.;
- сіль та перець – за смаком;
Спосіб приготування:
1.Розігріти духовку до 180 градусів.
2.Деревʼяні шпажки залити водою, щоб вони не горіли при випічці.
3.Картоплю добре вимити, порізати на довільні шматочки, додати сіль, перець та трішки олії.
4.Перемішати, висипати в форму для запікання та поставити в духовку.
5.З апельсина зрізати шкірку та розрізати на 8 частинок.
6.Скумбрію почистити, помити, вирізати голову та хвіст.
7.Розрізати навпіл, вийняти хребет та всі кісточки.
8.Додати до риби сіль, перець та на кожну половинку 1 чайну ложку майонезу.
9.Натерти рибу спеціями та майонезом.
10.Розрізати навпіл поздовж.
11.На край зі сторони хвоста покласти апельсин, закрутити рулет та насадити на шпажку. Потім приєднати рулетик з іншої частини рибки — по 2 рулетики на шпажку. Так повторити з усіма інгредієнтами.
12.Вийняти форму з картоплею та викласти зверху рулети. Запікати все разом 20-25 хвилин.