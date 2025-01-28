Такая закуска удивит близких: как приготовить рулетики из скумбрии с апельсином (видео)
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Интересная закуска для любителей рыбных блюд
Скумбрия – это идеальный выбор для запекания. Эта рыба прекрасно сочетается с разными маринадами и начинками.
Однако оригинальным решением станет использование апельсина, который придаст блюду яркий вкус и сделает его еще более сочным. Рецепт сочной скумбрии, запеченной с апельсином, представлен на Instagram-странице "katarina_movchan".
Как приготовить рулетики из скумбрии
Ингредиенты:
- скумбрия – 2 шт.;
- апельсин – 1 шт.;
- майонез – 4 часа. л.;
- соль и перец – по вкусу;
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 180 градусов.
2.Деревянные шпажки залить водой, чтобы они не горели при выпечке.
3.Картофель хорошо вымыть, порезать на произвольные кусочки, добавить соль, перец и немного масла.
4. Перемешать, высыпать в форму для запекания и поставить в духовку.
5. С апельсина срезать кожуру и разрезать на 8 частиц.
6.Скумбрию почистить, помыть, вырезать голову и хвост.
7.Разрезать пополам, вынуть позвоночник и все косточки.
8.Добавить в рыбу соль, перец и на каждую половинку 1 чайную ложку майонеза.
9.Натереть рыбу специями и майонезом.
10.Разрезать пополам вдоль.
11.На край со стороны хвоста положить апельсин, закрутить рулет и насадить на шпажку. Затем присоединить рулетик из другой части рыбки – по 2 рулетика на шпажку. Так повторить со всеми ингредиентами.
12. Вынуть форму с картофелем и выложить сверху рулеты. Запекать все вместе 20-25 минут.