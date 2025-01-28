Такая закуска удивит близких: как приготовить рулетики из скумбрии с апельсином (видео)

Интересная закуска для любителей рыбных блюд

Скумбрия – это идеальный выбор для запекания. Эта рыба прекрасно сочетается с разными маринадами и начинками.

Однако оригинальным решением станет использование апельсина, который придаст блюду яркий вкус и сделает его еще более сочным. Рецепт сочной скумбрии, запеченной с апельсином, представлен на Instagram-странице "katarina_movchan".

Как приготовить рулетики из скумбрии

Ингредиенты:

скумбрия – 2 шт.;

апельсин – 1 шт.;

майонез – 4 часа. л.;

соль и перец – по вкусу;

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 180 градусов.

2.Деревянные шпажки залить водой, чтобы они не горели при выпечке.

3.Картофель хорошо вымыть, порезать на произвольные кусочки, добавить соль, перец и немного масла.

4. Перемешать, высыпать в форму для запекания и поставить в духовку.

5. С апельсина срезать кожуру и разрезать на 8 частиц.

6.Скумбрию почистить, помыть, вырезать голову и хвост.

7.Разрезать пополам, вынуть позвоночник и все косточки.

8.Добавить в рыбу соль, перец и на каждую половинку 1 чайную ложку майонеза.

9.Натереть рыбу специями и майонезом.

10.Разрезать пополам вдоль.

11.На край со стороны хвоста положить апельсин, закрутить рулет и насадить на шпажку. Затем присоединить рулетик из другой части рыбки – по 2 рулетика на шпажку. Так повторить со всеми ингредиентами.

12. Вынуть форму с картофелем и выложить сверху рулеты. Запекать все вместе 20-25 минут.