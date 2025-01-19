На водоспад він більше не схожий: який вигляд раніше мав "Каскад" у Харкові

Історія легендарного харківського фонтану

З часом вигляд міст неминуче змінюється. Старі будівлі та споруди поступаються місцем новим, а разом з ними зникає частинка історії, яка формувала унікальну атмосферу кожного міста.

Раніше ми вже розповідали сумну історію втраченого готелю "Гранд Готель" у Харкові, який знищила війна. Тепер пропонуємо дізнатися історію іншого знакового об’єкта — фонтану "Каскад", який довгі роки був важливою частиною міста, але тепер фактично перестав існувати.

Фонтан "Каскад" з’явився 1955 року на місці зруйнованих довоєнних сходів між парком Шевченка та прилеглою вулицею. Його будівництво пов'язали з 300-річчям Харкова. Архітектурний проєкт розробили А.А. З. Маяком, а інженерні роботи виконав Ф. Савускан. Зведення цієї унікальної споруди стало справжнім викликом для будівельників: відновлення сходів виявилося неможливим через їх старий стан. Тому було вирішено створити абсолютно новий архітектурний об’єкт — каскад водоспадів, що з’єднують верхній та нижній майданчики.

"Каскад", 1958 рік

Вважається, що харківський "Каскад" став свого роду "молодшим братом" знаменитого петербурзького каскаду, ідею якого привіз із Франції Петро I. Навіть ходила легенда, що "Каскад" у Харкові збудований як точний астрономічний об’єкт: нібито 22 квітня, у день народження Леніна, Сонце сходить строго по його осі. Але краєзнавці кажуть, що це міф.

"Каскад" у 1965 році

Після чергової реконструкції у 2004 році "Каскад" знову став одним із найпривабливіших куточків Харкова. Його верхній майданчик відкривав чудовий краєвид на парк Шевченка та міські вулиці. Простір навколо фонтану прикрасили клумби, лавки та підсвічування, яке особливо ефектно виглядало у вечірні та нічні години, створюючи ілюзію справжнього водоспаду серед міської суєти.

Так "Каскад" виглядав до останньої реставрації

На жаль, подальша доля "Каскаду" виявилася трагічною. У 2016 році влада міста оголосила про плани реконструкції об’єкта, обіцяючи зберегти його унікальність і перетворити на сучасний сад із зонами відпочинку. Проте до 2019 року концепція змінилася. Було вирішено зробити сходи гранітними, виключивши воду із проєкту, мотивуючи це технічними складнощами: "Каскад" нібито не витримав би вібрацій від метро та нестабільності ґрунту. Залишити фонтан також вважали економічно невигідним через високі витрати на воду.

Сьогодні "Каскад" з водою залишився лише у спогадах та старих фотографіях.