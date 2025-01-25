Люди з ранку вишиковувалися в черги, щоб потрапити туди: як раніше виглядав легендарний "Кристал" у Харкові

Найпопулярнішим морозивом у цьому кафе стала "Білочка".

Кафе та ресторани – це не тільки місце, де можна смачно поїсти, а й справжня частина міської культури, яка поєднує покоління та створює атмосферу міста. Раніше ми розповідали вам про історію легендарного ресторану "Поплавок" у Дніпрі. Тепер пропонуємо перенестися до Харкова та дізнатися історію іншого знакового місця – кафе-ресторану "Кристал", яке стало улюбленим для городян та гостей міста.

У самому центрі саду Шевченка знаходиться "Кристал" – місце, яке кілька десятиліть приваблює мешканців та туристів своєю унікальною атмосферою. Будівлю кафе було збудовано у 1963 році за проєктом архітекторів Бориса Клейна, Галини Соколової та інженера Георгія Кононенка. Його форма нагадує огранований дорогоцінний камінь, а прозорі стіни дозволяють відвідувачам насолоджуватись видом саду, створюючи відчуття, ніби вони знаходяться прямо серед дерев. На відкриття закладу у 1963 році зібралося безліч людей – кафе одразу стало популярним.

На початку 1980-х років "Кристал" змінив свою концепцію. Спочатку це був класичний ресторан з широким меню, в якому поєднувалися різні страви. Але пізніше "Кристал" став першим кафе, яке зосередилося на певній спеціалізації – десертах та морозиві.

Підготовка до нового формату була масштабною: із Франції запросили експертів, які навчили персонал рецептам м’якого морозива, зазначає 057.ua. Було розроблено оригінальні ГОСТи, а також унікальні рецептури десертів. Незабаром кафе набуло неймовірної популярності, і щодня з ранку до його дверей вишиковувалися черги. Гостям пропонувалося до 70 видів морозива, а також десерти, створені за рецептами, які привезли з польського міста Познань. Серед них – тістечка "Ніжне", "Катюша" та торти "Медовий", "Суфле" та "Весняні квіти".

За перший рік роботи "Кристал" домігся дворазового збільшення рентабельності, а співробітники стали заробляти до 200 рублів на місяць — значну суму для тих років.

З роками кафе змінювалося. Під час останньої реконструкції у 2019–2020 роках було додано другий поверх з анфіладами для розміщення додаткових столиків. Сьогодні в меню закладу представлені страви європейської та кавказької кухонь, але десерти залишаються незмінним елементом, який приваблює сюди любителів солодкого. Багато харків’ян досі приходять сюди за знайомим з дитинства морозивом "Білочка" або "Лісова казка".

"Кристал" став не просто кафе, а важливою частиною історії Харкова, викликаючи у городян безліч спогадів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як із роками змінився фонтан "Каскад" у центрі Харкова.