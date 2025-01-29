З китайським Новим роком 2025: короткі смс-привітання в прозі і своїми словами

Привітайте близьких із настанням Нового року за східним календарем

Цього дня, 29 січня, у Китаї розпочинається період святкування Нового року. На відміну від нас, китайці починають новий рік за місячним календарем, так що дата початку Нового року у них "плаваюча". А новорічний період свят триватиме до 16 лютого.

Привітати близьких із Новим роком за східним календарем можна і в Україні. "Телеграф" підготував короткі смс-привітання, щоб ви могли відправити близьким у соцмережах та месенджерах.

Вітання з китайським Новим роком 2025

З китайським Новим роком! Бажаю, щоби цей рік став твоїм роком перемог. Нехай на рік Змії твоя мудрість та рішучість допоможуть досягти нових вершин. Вір у свої сили, адже великий шлях починається з маленького кроку!

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У рік дерев’яної Змії бажаю тобі мудрості Конфуція, багатства імператора Цінь Ші Хуанді та внутрішнього спокою Будди! Нехай твої справи течуть плавно як річка Янцзи, а успіх буде таким самим неминучим, як схід сонця над Східно-Китайським морем. І головне – не забувай час від часу їсти локшину довголіття!

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Вітаю з новим роком тебе та твою родину! Злітай високо як дракон і просувайся до успіху стрибками тигра!

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З китайським Новим роком! Бажаю, щоб цей рік приніс лише позитивні зміни! Нехай кожен твій день буде наповнений новими можливостями, а енергія та натхнення допоможуть зробити цей рік яскравим та незабутнім.

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Вітаю з настанням Нового року за китайським календарем. Нехай ця дата увійде до вашої оселі радісними новинами, щасливими подіями, запам’ятається яскравими емоціями і принесе з собою любов, добро і удачу.

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У цей рік Змії бажаю тобі мати апетит як у панди, грацію як у журавля, і достаток як у китайського торговця чаєм! Нехай твій дім наповниться ароматом щастя, а гаманець звуком монет. І пам’ятай – навіть найдовша подорож починається з першого кроку!

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Вітаю тебе з китайським Новим роком! Тепер Новий рік остаточно вступив у свої права! Нехай всі твої бажання збудуться, всі мрії здійсняться, а рік, що настав, принесе благополуччя, щастя і радість! Я бажаю, щоб усі твої новорічні побажання здійснились у потрійному розмірі!

Раніше "Телеграф" також публікував барвисті листівки та картинки, щоб привітати друзів та рідних із Китайським Новим роком. Це свято відзначається 29 січня.