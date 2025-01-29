Рус

Китайський Новий рік 29 січня: барвисті листівки та картинки, щоб привітати друзів та рідних

Автор
Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Привітайте близьких та друзів з Китайським Новим роком 2025
Привітайте близьких та друзів з Китайським Новим роком 2025. Фото Колаж "Телеграф"

Сьогодні, 29 січня відзначається Китайський Новий рік

Цього дня, 29 січня, у Китаї розпочинається період святкування Нового року. На відміну від нас, китайці починають новий рік за місячним календарем, так що дата початку Нового року у них "плаваюча".

Китайський Новий рік, який часто називають Святом Весни, припадає на день молодика. У більшості випадків китайський Новий рік святкують у день другого молодика після зимового сонцестояння, найближчого молодика до початку весни. У 2025 році Китайський Новий рік припадає на 29 січня, а період святкування займає два тижні.

Китайський Новий рік – чудова можливість проявити увагу та привітати друзів та близьких. Теплі слова побажань точно піднімуть настрій, а мила листівка у повідомленні у соцмережі стане приводом для посмішки.

"Телеграф" підготував добірку яскравих листівок та милих картинок, щоб ви могли привітати родичів та друзів у соцмережах та месенджерах. Ваші близькі будуть раді такій увазі і вдячні за теплі слова привітань.

Китайський Новий рік 29 січня, свято, листівки, картинки, вітання
Китайський Новий рік 29 січня, листівки, картинки, вітання
Китайський Новий рік 29 січня, свято, листівки, картинки
Китайський Новий рік 29 січня, листівки, картинки
Китайський Новий рік 2025, свято, листівки, картинки, вітання
Китайський Новий рік 2025, свято, листівки, картинки, привітання
Китайський Новий рік 2025, свято, листівки
Китайський Новий рік 2025, листівки, картинки

Раніше "Телеграф" розповідав про календар на весь 2025 рік. Скільки свят та вихідних буде в українців.

Теги:
#Свято #Листівки #Китайський Новий рік