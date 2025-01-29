Китайський Новий рік 29 січня: барвисті листівки та картинки, щоб привітати друзів та рідних

Сьогодні, 29 січня відзначається Китайський Новий рік

Цього дня, 29 січня, у Китаї розпочинається період святкування Нового року. На відміну від нас, китайці починають новий рік за місячним календарем, так що дата початку Нового року у них "плаваюча".

Китайський Новий рік, який часто називають Святом Весни, припадає на день молодика. У більшості випадків китайський Новий рік святкують у день другого молодика після зимового сонцестояння, найближчого молодика до початку весни. У 2025 році Китайський Новий рік припадає на 29 січня, а період святкування займає два тижні.

Китайський Новий рік – чудова можливість проявити увагу та привітати друзів та близьких. Теплі слова побажань точно піднімуть настрій, а мила листівка у повідомленні у соцмережі стане приводом для посмішки.

"Телеграф" підготував добірку яскравих листівок та милих картинок, щоб ви могли привітати родичів та друзів у соцмережах та месенджерах. Ваші близькі будуть раді такій увазі і вдячні за теплі слова привітань.

Раніше "Телеграф" розповідав про календар на весь 2025 рік. Скільки свят та вихідних буде в українців.