С Китайским Новым годом 2025: короткие смс-поздравления в прозе и своими словами

Поздравьте близких с наступлением Нового года по восточному календарю

В этот день, 29 января, в Китае начинается период празднования Нового года. В отличие от нас, китайцы начинают новый год по месячному календарю, так что дата начала Нового года у них "плавающая". А новогодних период праздников будет продолжаться до 16 февраля.

Поздравить близких с Новым годом по восточному календарю можно и в Украине. "Телеграф" подготовил короткие смс-поздравления, чтобы вы могли отправить близким в соцсетях и мессенджерах.

Поздравления с Китайским Новым годом 2025

С Китайским Новым годом! Желаю, чтобы этот год стал твоим годом побед. Пусть в год Змеи твоя мудрость и решительность помогут достичь новых вершин. Верь в свои силы, ведь большой путь начинается с маленького шага!

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В год деревянной Змеи желаю тебе мудрости Конфуция, богатства императора Цинь Ши Хуанди и внутреннего покоя Будды! Пусть твои дела текут плавно как река Янцзы, а успех будет таким же неизбежным, как восход солнца над Восточно-Китайским морем. И главное – не забывай время от времени есть лапшу долголетия!

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Поздравляю с новым годом тебя и твою семью! Взлетай высоко как дракон и продвигайся к успеху прыжками тигра!

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С Китайским Новым годом! Желаю, чтобы этот год принес только положительные изменения! Пусть каждый твой день будет наполнен новыми возможностями, а энергия и вдохновение помогут сделать этот год ярким и незабываемым.

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Поздравляю с наступлением Нового года по китайскому календарю. Пусть эта дата войдет в ваш дом радостными новостями, счастливыми событиями, запомнится яркими эмоциями и принесет с собой любовь, добро и удачу.

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В этот год Змеи желаю тебе иметь аппетит как у панды, грацию как у журавля, и изобилие как у китайского торговца чаем! Пусть твой дом наполнится ароматом счастья, а кошелек – звуком монет. И помни – даже самое длинное путешествие начинается с первого шага!

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Поздравляю тебя с Китайским Новым годом! Теперь Новый год окончательно вступил в свои права! Пусть все твои желания сбудутся, все мечты исполнятся, а наступивший год, принесет благополучие, счастье и радость! Я желаю, чтобы все твои новогодние пожелания осуществились в тройном размере!

Ранее "Телеграф" также публиковал красочные открытки и картинки, чтобы поздравить друзей и родных с Китайским Новым годом. Этот праздник отмечается 29 января.