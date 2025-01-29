Зефір можна приготувати вдома, і це буде значно смачніше, ніж магазинний (відео)

Апетитний зефір, який швидко готується

Вдома можна приготувати чимало смачних десертів. Приміром, ми розповідали, як приготувати яблучний рулет. Тепер ділимось рецептом дуже смачного зефіру.

У кулінарному блозі anny.cooking розповіли, як приготувати дуже смачний зефір. Він виходить набагато ароматнішим та апетитнішим, ніж той, що ви можете купити в магазині.

Інгредієнти для сиропу:

100 г яблучного пюре(можна взяти дитяче)

100 г вишень (розморожених)

100 г води

300 г цукру

10 г агар-агар силою 1200 блюм

Для пишної бази:

70 г білку

70 г цукру

дрібка солі

1/3 ч. л. лимонної кислоти

2 ст.л. цукрової пудри

1 ст.л. крохмалю

Спосіб приготування:

Відразу готуємо мішок з насадкою, і пергамент, куди будемо відсаджувати зефір. Відставляємо в бік на деякий час. Зʼєднуємо в сотейнику вишні, пюре і воду. Все разом збиваємо блендером. Додаємо цукор, агар та доводимо до кипіння. Як тільки на поверхні зʼявляться великі бульки, продовжуємо помішувати сироп, паралельно збиваючи білки. Збиваємо їх до піни. Додаємо до білків дрібку солі, половину цукру і лимонну кислоту. Збиваємо все разом ще 1 хвилину, додаємо решту цукру. Збиваємо до стійких піків. Загалом сироп на вогні від закипання вариться рівно 7 хвилин або до 104 градусів. Готовий сироп знімаємо з вогню, перемішуємо і починаємо додавати в білки. Збиваючи білки на високій швидкості, тоненькою цівочкою вливаємо сироп. Збиваємо масу разом із сиропом ще 3 хвилини, зефірна маса має намотуватись на вінчики. У підготовлений мішок перекладаємо зефірну масу. Відсаджуємо половинки зефірок і залишаємо на ніч сохнути. Змішуємо пудру з крохмалем і обсипаємо зефір, що висох. Склеюємо половинки між собою.

Зефір виходить дуже ароматним та смачним. Також ми розповідали, як приготувати на сковороді хачапурі з сиром.