Зефір можна приготувати вдома, і це буде значно смачніше, ніж магазинний (відео)
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Апетитний зефір, який швидко готується
Вдома можна приготувати чимало смачних десертів. Приміром, ми розповідали, як приготувати яблучний рулет. Тепер ділимось рецептом дуже смачного зефіру.
У кулінарному блозі anny.cooking розповіли, як приготувати дуже смачний зефір. Він виходить набагато ароматнішим та апетитнішим, ніж той, що ви можете купити в магазині.
Інгредієнти для сиропу:
- 100 г яблучного пюре(можна взяти дитяче)
- 100 г вишень (розморожених)
- 100 г води
- 300 г цукру
- 10 г агар-агар силою 1200 блюм
Для пишної бази:
- 70 г білку
- 70 г цукру
- дрібка солі
- 1/3 ч. л. лимонної кислоти
- 2 ст.л. цукрової пудри
- 1 ст.л. крохмалю
Спосіб приготування:
- Відразу готуємо мішок з насадкою, і пергамент, куди будемо відсаджувати зефір. Відставляємо в бік на деякий час.
- Зʼєднуємо в сотейнику вишні, пюре і воду. Все разом збиваємо блендером. Додаємо цукор, агар та доводимо до кипіння.
- Як тільки на поверхні зʼявляться великі бульки, продовжуємо помішувати сироп, паралельно збиваючи білки. Збиваємо їх до піни.
- Додаємо до білків дрібку солі, половину цукру і лимонну кислоту. Збиваємо все разом ще 1 хвилину, додаємо решту цукру. Збиваємо до стійких піків.
- Загалом сироп на вогні від закипання вариться рівно 7 хвилин або до 104 градусів. Готовий сироп знімаємо з вогню, перемішуємо і починаємо додавати в білки.
- Збиваючи білки на високій швидкості, тоненькою цівочкою вливаємо сироп. Збиваємо масу разом із сиропом ще 3 хвилини, зефірна маса має намотуватись на вінчики.
- У підготовлений мішок перекладаємо зефірну масу. Відсаджуємо половинки зефірок і залишаємо на ніч сохнути.
- Змішуємо пудру з крохмалем і обсипаємо зефір, що висох. Склеюємо половинки між собою.
Зефір виходить дуже ароматним та смачним. Також ми розповідали, як приготувати на сковороді хачапурі з сиром.