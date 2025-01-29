VODA UA запустила креативну колаборацію з рестораном корейської кухні Kim Kimchi

Український бренд VODA UA в колаборації з рестораном корейської кухні Kim Kimchi створили особливу етикетку для питної води.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення брендів.

"Ми створили унікальну етикетку, що об'єднує українську та корейську культури. Витончені маки на гравіюванні поєднуються з фіолетовим DNA Kim Kimchi, утворюючи ідеальний баланс естетики та стилю", — зазначила СЕО компанії Катерина Садова.

Колаборація покликана підкреслити синергію традицій двох країн через сучасний дизайн і якісний продукт. Продукція з новою етикеткою вже доступна в мережі ресторанів Kim Kimchi.