Був окрасою серванту: незвичний посуд з СРСР можна продати за кілька сотень

Хрустальний ріг у радянські часи був декоративним та святковим посудом

В Україні зростає популярність продажу старовинних речей, які свого часу були предметами гордості та береглися як сімейні реліквії. Серед найбільш розширених лотів — посуд. На популярному сайті онлайн-оголошень з’явилося унікальне оголошення – кришталевий ріг часів СРСР

Він у бездоганному стані. А в оголошенні вказано, що він коштує 300 гривень.

Власник опублікував фото. На фото він дійсно виглядає, як новий.

Кришталевий ріг у радянські часи був декоративним та святковим посудом, який використовувався для:

Подачі алкогольних напоїв (вина, горілки);

Прикраси святкового столу;

Демонстрації статусу та естетичного смаку господарів;

Колекціонування як пам'ятної речі.

Це був не просто посуд, а елемент культури споживання та символ гостинності в радянських родинах.

Колекціонери та любителі вінтажних речей активно шукають такі раритети, перетворюючи радянські речі на справжню культурну цінність. Криштальні вироби часто зберігалися в спеціальних серванта́х і передавались з покоління в покоління як сімейна реліквія.

Сьогодні продаж радянських речей перетворився на справжній соціальний феномен, де кожен предмет має свою унікальну історію.

Раніше "Телеграф" писав, що за радянський сервіз можна отримати непогану суму.